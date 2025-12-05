Юрист: возврат денег за «ошибку» в переводе — прямая дорога к уголовному делу

В Астрахани многодетная мать-одиночка вернула деньги незнакомцу и оказалась в центре уголовного дела. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы за пособничество в отмывании средств. Как сообщает Mash, женщина стала жертвой новой и коварной схемы. На ее карту внезапно поступило 40 тысяч рублей. Вскоре ей позвонил незнакомец, он сказал ей, что перевел деньги по ошибке — якобы они предназначались для больной бабушки, а он перепутал цифру в номере телефона. Женщина, поверив трогательной истории, отправила средства обратно на указанный счет.