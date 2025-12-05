Юрист: возврат денег за «ошибку» в переводе — прямая дорога к уголовному делу

Неожиданный перевод
В Астрахани многодетная мать-одиночка вернула деньги незнакомцу и оказалась в центре уголовного дела. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы за пособничество в отмывании средств. Как сообщает Mash, женщина стала жертвой новой и коварной схемы. На ее карту внезапно поступило 40 тысяч рублей. Вскоре ей позвонил незнакомец, он сказал ей, что перевел деньги по ошибке — якобы они предназначались для больной бабушки, а он перепутал цифру в номере телефона. Женщина, поверив трогательной истории, отправила средства обратно на указанный счет.
Через некоторое время ее счет был заблокирован, а саму ее вызвали на допрос в правоохранительные органы. Там выяснилось, что переведенные 40 тысяч рублей были частью криминальной цепочки в деле о мошенничестве на общую сумму в 1,5 миллиона. Теперь она проходит фигурантом по статье о пособничестве (ст. 33, 159 УК РФ), и ей грозит суровое наказание.
Эта история наглядно демонстрирует механизм «дропа» или «обналичивания» через случайных граждан. Мошенники, получившие деньги преступным путем (например, через казино или криптообменники), намеренно переводят небольшие суммы на случайные карты. Затем они, играя на чувствах граждан, уговаривают вернуть «ошибочный» перевод на другие, контролируемые ими, счета. Таким образом, преступники отмывают «грязные» деньги, а ответственность за их перемещение ложится на ничего не подозревающего человека.
Ловушка для добросовестных
По словам адвоката Сергея Жорина, даже при отсутствии прямого умысла человек может быть привлечен к уголовной ответственности по двум основным линиям: как пособник по статье 159 УК РФ (мошенничество) или по статьям о легализации преступных доходов (174 и 174.1 УК РФ).
Закон требует от правоохранителей доказать умысел. Но умысел в части легализации и пособничества может быть косвенным — когда лицо «должно было и могло предвидеть» преступный характер операции. Жорин перечислил конкретные действия, которые правоохранительные органы могут расценить как объективное пособничество: принятие и быстрое перечисление чужих средств, несообщение о подозрительной операции в банк, удаление переписки с незнакомцем.
Для следствия это признаки, что человек должен был насторожиться. Поэтому формула «я верил, что все честно» не всегда работает сама по себе, — подчеркнул адвокат.
Параллельно с уголовными рисками возникает серьезная банковская проблема. Согласно 115-ФЗ, банк обязан заблокировать счет при малейшем подозрении на схему «поступление — быстрое обналичивание», что влечет за собой не только заморозку всех средств, но и риск попасть в «черный список» финансовой системы, лишившись доступа ко всем платежным услугам.
Чтобы избежать этих угроз, адвокат советует ни в коем случае не тратить и не переводить поступившие средства. «Необходимо незамедлительно и официально уведомить свой банк, причем желательно сделать это по телефону или с визитом в отделение, чтобы получить документальное подтверждение обращения, а не ограничиваться чатом в приложении», — пояснил он.
Если от отправителя последуют требования вернуть деньги или угрозы, их игнорируют, а факты фиксируют в заявлении в полицию. Жорин особо отметил, что стратегия пассивного ожидания, когда человек просто не трогает деньги, довольно рискованна.
Бездействие может быть истолковано следствием как пассивное содействие или «непринятие мер», а банк в любой момент может заблокировать счет по своей инициативе. Единственный способ продемонстрировать добросовестность и минимизировать риски — это активные и документально подтвержденные действия сразу после обнаружения подозрительной транзакции, — заключил эксперт.
Только за 2025 год таких дел уже сотни. Большинство фигурантов — обычные люди: пенсионеры, мамы в декрете, студенты, которым «просто стало жалко» незнакомого человека. Теперь они под следствием, с заблокированными счетами и реальной перспективой колонии.