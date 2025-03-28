Юрист Вепренцева: Долиной придется компенсировать Лурье 112 млн рублей

«Однако юристы отмечают: сама по себе заниженная цена — еще не доказательство. Интерьеры, оформленные в вычурном стиле, требуют серьезных вложений на ремонт, что автоматически снижает реальную стоимость объекта. Интерьеры были оформлены в вычурном стиле и требовали серьезных вложений на ремонт, что могло сказаться на стоимости», — объяснила она.