Юрист Вепренцева: Долиной придется компенсировать Лурье 112 млн рублей

Несмотря на решение суда о возврате квартиры Ларисе Долиной, певице, вероятно, придется выплатить Полине Лурье 112 миллионов рублей — именно такую сумму она заплатила за недвижимость. Об этом aif.ru заявила юрист, основатель консалтинговой компании Таисия Вепренцева.
Она напомнила, что Лурье приобрела квартиру в Хамовниках за 114 миллионов рублей, хотя аналогичные объекты в этом доме продавались на 70 миллионов дороже.
По словам Вепренцевой, представители Долиной считают, что это подтверждает подозрительность сделки.
«Однако юристы отмечают: сама по себе заниженная цена — еще не доказательство. Интерьеры, оформленные в вычурном стиле, требуют серьезных вложений на ремонт, что автоматически снижает реальную стоимость объекта. Интерьеры были оформлены в вычурном стиле и требовали серьезных вложений на ремонт, что могло сказаться на стоимости», — объяснила она.
Собеседник aif.ru подчеркнула, что апелляционная инстанция будет изучать не только формальные аспекты сделки, но и то, насколько каждая сторона добросовестно вела себя в момент ее заключения.
«Если вердикт суда останется прежним, Ларисе Долиной, несмотря на возвращенную недвижимость, придется компенсировать Лурье сумму сделки — 112 миллионов рублей. В этом и заключается парадокс подобных дел: выиграть квартиру, но остаться без денег, которые уже ушли мошенникам», — подытожила Вепренцева.
Ранее она также заявляла, что решение Хамовнического суда Москвы о возврате квартиры Ларисе Долиной — это только начальный этап разбирательства.