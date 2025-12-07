Юрист Ватаманюк: Верховный суд поддержит покупательницу квартиры Долиной

«Равно как и сделка, заключенная при отсутствии каких-либо пороков, также не может быть оспорена ее стороной или третьим лицом по мотиву последующего перечисления денежных средств мошенникам или третьим лицам, которые ввели продавца в заблуждение», — сказал юрист.