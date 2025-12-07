Популярные темы
Юрист Ватаманюк: Верховный суд поддержит покупательницу квартиры Долиной

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Верховный суд РФ при рассмотрении апелляции по «делу Долиной», скорее всего, встанет на сторону покупательницы квартиры. Таким мнением с ТАСС поделился старший преподаватель кафедры гражданского и административного судопроизводства МГЮА Владислав Ватаманюк.

Источник: РИА "Новости"

Верховный суд РФ назначил рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску певицы Ларисы Долиной к покупательнице ее квартиры Полине Лурье на 16 декабря.

«Верховный суд Российской Федерации, очевидно, отменит судебные акты нижестоящих судов и направит дело на новое рассмотрение в суд первой или апелляционной инстанции, — сказал Ватаманюк. — Это предсказуемо, если учесть тот ущерб, который был причинен многим добросовестным покупателям недвижимости в последнее время».

По его мнению, суд с большой долей вероятности укажет, что имущество не может быть истребовано у добросовестного приобретателя.

«Равно как и сделка, заключенная при отсутствии каких-либо пороков, также не может быть оспорена ее стороной или третьим лицом по мотиву последующего перечисления денежных средств мошенникам или третьим лицам, которые ввели продавца в заблуждение», — сказал юрист.

Ватаманюк подчеркнул, что если в сделке о продаже квартиры отсутствует злой умысел покупателя, то он не может отвечать за последующее использование денежных средств продавцом.

«В связи с чем сделка должна признаваться действительной. Это основа любого развитого правопорядка и стабильности гражданского оборота», — заключил он.

«Дело Долиной» приобрело общественный резонанс по причине того, что Лурье лишилась и жилья, и денег, оставшись с ипотекой, поскольку певица доказала, что продала ей квартиру под влиянием мошенников, суд признал сделку недействительной. Долина заявила, что намерена вернуть Лурье 112 млн рублей, назвав это единственным справедливым решением.