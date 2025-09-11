Популярные темы
Юрист рассказал, как избавиться от дани коммунальной мафии в тарифах ЖКХ

Генпрокурор Игорь Краснов заявил о системных злоупотреблениях при формировании тарифов на коммунальные услуги. В нескольких регионах России в платежи граждан включались личные расходы чиновников и ресурсоснабжающих организаций. Почему без независимого аудита в сфере ЖКХ платежки продолжат расти, ВФокусе Mail разъяснил член комитета Торгово-промышленной Палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Константин Крохин.

Дарья Баева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Алена Бжахова/ТАСС

Страшилки для плательщиков

Проверки Генпрокуратуры выявили системные нарушения при формировании тарифов ЖКХ. В нескольких регионах России в стоимость услуг необоснованно включались расходы, не имеющие отношения к коммунальному обслуживанию: корпоративные мероприятия, онлайн-тренинги, командировки сотрудников и даже оплата проезда их семей к местам отдыха. Генпрокурор Игорь Краснов привел вопиющие примеры злоупотреблений — приобретение автомобилей представительского класса и проведение семинаров в других регионах за счет потребителей.

Подобные нарушения, по словам Краснова, превращают тарифы в «страшилку для добросовестных плательщиков», особенно на фоне летнего роста цен — в среднем на 11,9%. В результате вмешательства надзорного ведомства уже достигнута корректировка тарифов на сумму свыше 5,7 млрд рублей — исключены дублирующие и экономически необоснованные затраты.

Генпрокурор поручил подчиненным усилить контроль за «любителями начислений». Проверка была инициирована в июле после массовых жалоб россиян на превышение темпов роста тарифов по сравнению с прошлогодними показателями. Краснов подчеркнул, что сфера ЖКХ остается одной из самых социально чувствительных, и прокуратура не выдаст «индульгенций» нарушителям.

Источник: Татьяна Кораблева/ТАСС

Коммунальная мафия

Константин Крохин, председатель жилищного союза и член Комитета по ЖКХ ТПП РФ, подтверждает, что проблема носит системный характер. По его словам, тарифы утверждают регионы, а крупные монополисты фактически навязывают их населению. Эксперт напомнил о резонансных делах последних лет, где были в судебном порядке доказаны факты хищений и сговоров в сфере жилищно-коммунальной политики. В качестве доказательства он привел в пример дело бывшего министра Михаила Абызова, который похитил 4 млрд рублей у компаний «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети» в Новосибирской области и вывел их за границу.

При этом в отношении таких гигантов индустрии, как «Мосэнерго», «МОЭК» или «Подмосковные РТС», уголовные дела не возбуждаются, хотя механизм завышения тарифов работает исправно и там, считает Крохин.

«Тарифы, предлагаемые ресурсоснабжающими организациями, необоснованно включают в себя даже затраты на содержание яхт и спортивных клубов, — отмечает эксперт. — Это стало возможным благодаря сговору между региональными властями и монополистами, а также личной заинтересованности чиновников в завышении тарифов».

Крохин убежден, что без радикальной реформы регулирования и внедрения независимого аудита тарифов «коммунальная мафия» продолжит диктовать цены. «Прокуратура должна не только реагировать на нарушения, но и инициировать системные изменения, включая введение уголовной ответственности для монополистов», — подчеркнул он.

«Пока не будет сломлена круговая порука, тарифы останутся инструментом обогащения элит, а не справедливой оплатой услуг. Население продолжит переплачивать за ЖКУ, а миллиарды рублей будут оседать в карманах тех, кто должен обеспечивать прозрачность и справедливость в этой сфере», — добавил эксперт.