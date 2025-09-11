Юрист рассказал, как избавиться от дани коммунальной мафии в тарифах ЖКХ

Константин Крохин, председатель жилищного союза и член Комитета по ЖКХ ТПП РФ, подтверждает, что проблема носит системный характер. По его словам, тарифы утверждают регионы, а крупные монополисты фактически навязывают их населению. Эксперт напомнил о резонансных делах последних лет, где были в судебном порядке доказаны факты хищений и сговоров в сфере жилищно-коммунальной политики. В качестве доказательства он привел в пример дело бывшего министра Михаила Абызова, который похитил 4 млрд рублей у компаний «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети» в Новосибирской области и вывел их за границу.