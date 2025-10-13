Юрист: российские школы будут жестко наказывать за факты травли

Один из недавних случаев произошел в Хабаровском крае. Сообщается, что мать школьницы, над которой систематически издевались одноклассники, отсудила у школы 270 тысяч рублей за моральный вред. До этого ребенка на протяжении трех лет оскорбляли, обсыпали мукой, портили вещи и прятали одежду. Мать добивалась реакции, но педагоги лишь разводили руками.