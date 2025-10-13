Юрист: российские школы будут жестко наказывать за факты травли

Один из недавних случаев произошел в Хабаровском крае. Сообщается, что мать школьницы, над которой систематически издевались одноклассники, отсудила у школы 270 тысяч рублей за моральный вред. До этого ребенка на протяжении трех лет оскорбляли, обсыпали мукой, портили вещи и прятали одежду. Мать добивалась реакции, но педагоги лишь разводили руками.
Адвоката бюро «МУР» Антон Лянгерт не удивлен таким решением. Он перечислил несколько причин, по которым к ответу призвали именно школу, а не родителей обидчиков.
Во-первых, по его словам, действует презумпция вины учебного заведения.
«Школа обязана контролировать учеников и обеспечивать безопасность в стенах учреждения», — пояснил Лянгерт.
Во-вторых, по его словам, в таких случаях школа обязана принимать меры.
«Педагоги должны предпринимать меры, если в школе есть травля учеников — привлекать психологов, родителей обидчиков, сообщить о ситуации в комиссию по делам несовершеннолетних», — продолжил он.
В-третьих, возраст большинства агрессоров обычно ниже установленного законом порога наступления полной юридической ответственности.
«Поскольку ответственность в России в основном наступает с 16 лет, бремя ответственность за нанесенный вред ложится на организацию, обязанную его предотвратить — в данном случае на школу», — приводит Telegram-канал BAZA слова Лянгерта.
Также отмечается, что отдельной статьи за буллинг в законодательстве нет, но действия обидчиков могут попадать под разные нормы Уголовного кодекса РФ и Кодекса об административных правонарушениях. Поэтому родителям рекомендуется сразу фиксировать факты нападений, собирать доказательства и добиваться реакции школы.
Ранее в Госдуме предположили, что жестокость детей связана с недоступностью театров для многих россиян из-за высокой стоимости билетов.