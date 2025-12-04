Юрист развеял главные мифы о штрафах за новогоднюю елку и украшения в подъезде

Рождественские страшилки
Слухи о планируемых законодательных ограничениях на новогоднее оформление подъездов многоквартирных домов не имеют под собой реальных оснований. Об этом ВФокусе Mail заявил эксперт в сфере ЖКХ, председатель жилищного союза Константин Крохин. Он категорично опроверг информацию, в последнее время активно тиражируемую в СМИ.
«Это не более чем очередная волна медийных страшилок непонятного авторства, — заявил Крохин. — Никаких новых нормативных актов или распоряжений, запрещающих жильцам украшать общие помещения к праздникам, не принималось и не готовится».
Эксперт пояснил, что подобные сообщения, сеющие необоснованную панику среди жителей, часто появляются в преддверии праздников на фоне информационного вакуума. Их тиражирование, по его мнению, вводит граждан в заблуждение относительно их прав и создает искусственную напряженность в коммунальной сфере, где и без того достаточно реальных, а не вымышленных проблем.
«В надзорных органах, а именно в жилищных инспекциях, у которых есть полномочия на проверку подъездов, большой некомплект кадров. Они и так не работают, а с мораторием на проверки и вовсе бездельничают даже тогда, когда действительно надо работать», — добавил эксперт.
Юрист напомнил, что подъезд относится к общему имуществу, однако подчеркнул, что из этого статуса вовсе не следует необходимость проводить общее собрание для размещения украшений, поскольку никто этого на практике не делает.
По его словам, если речь идет не о капитальных изменениях, таких как перепланировка или монтаж конструкций, а лишь о временном декоре — например, развешивании гирлянд или установке елки, — то ни собраний, ни каких-либо согласований не требуется. При этом юрист отметил, что украшение подъездов — обычная и позитивная практика, создающая праздничное настроение, подобно тому, как перед праздниками украшают витрины магазинов.
Пожарная безопасность
Крохин считает, что основное внимание следует уделить не выдуманным запретам, а реальным правилам пожарной безопасности. «То есть, если ты приобретаешь гирлянду светящуюся или елочку, ты должен помнить, что ты покупаешь в понятном месте, не на каком-то развале, это изделие в упаковке имеет сертификат безопасности», — пояснил он.
Основные требования, которые он перечислил, сводятся к трем пунктам: во-первых, необходимо использовать только сертифицированные электрогирлянды и подключать их к заведомо исправным розеткам. Во-вторых, все украшения — от мишуры до искусственной елки — должны быть изготовлены из негорючих материалов. В-третьих, и это особенно важно, декор ни в коем случае не должен превращать подъезд в склад: лестничные пролеты, площадки и пути эвакуации должны оставаться свободными.
Размер финансовой ответственности, как отметил Крохин, различается кардинально в зависимости от того, кого признают виновным. Если нарушение совершил жилец, последствия для него относительно невелики — штраф в пределах 5−10 тысяч рублей. Однако если в несоблюдении норм будет обвинена управляющая организация, отвечающая за безопасность в доме, суммы станут на порядок выше — от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Именно из-за риска крупных взысканий УК обычно не препятствуют, а помогают жителям. «Потому что вероятность, что пожарники захотят именно с управляющей компании “стрясти” побольше денег, довольно велика», — подчеркнул юрист.
Что касается проверок, то ими, по словам Крохина, занимается только пожарный надзор, а до 2030 года действует мораторий на плановые проверки.
«Выезд возможен лишь по жалобе в рамках оценки рисков. При этом если жители дома содействуют, устраняют нарушения, то они могут обойтись просто предупреждением или предписанием без штрафа. А могут и со штрафом», — добавил эксперт.