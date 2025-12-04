Юрист развеял главные мифы о штрафах за новогоднюю елку и украшения в подъезде

Размер финансовой ответственности, как отметил Крохин, различается кардинально в зависимости от того, кого признают виновным. Если нарушение совершил жилец, последствия для него относительно невелики — штраф в пределах 5−10 тысяч рублей. Однако если в несоблюдении норм будет обвинена управляющая организация, отвечающая за безопасность в доме, суммы станут на порядок выше — от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Именно из-за риска крупных взысканий УК обычно не препятствуют, а помогают жителям. «Потому что вероятность, что пожарники захотят именно с управляющей компании “стрясти” побольше денег, довольно велика», — подчеркнул юрист.