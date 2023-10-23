Юрист рассказала, кто может потерять пенсионный трудовой стаж

Часто причина пропавшего стажа кроется в ошибках работодателя, ответственного за сбор и передачу информации о трудовой деятельности сотрудника.

«В некоторых случаях россияне, заключая гражданско-правовые договоры вместо трудовых, лишают себя возможности учесть такие периоды работы в страховом стаже», — отмечает юрист.

Такие сведения не отражаются на Индивидуальном лицевом счете (ИЛС) пенсионера.

Серые зарплаты тоже невыгодны для сотрудника. Используя такую уловку, работодатель уплачивает страховые взносы в меньшем размере, но его сотрудник в дальнейшем получит заниженную пенсию.

Иногда работодатель пренебрегает обязанностями по уплате страховых взносов. В этом случае доказывать стаж и принуждать работодателя к уплате взносов придется через суд.

Если пропали данные о трудовом стаже, накопленные до перехода к системе обязательного пенсионного страхования в 2002 году, будущему пенсионеру необходимо обратиться в территориальное отделение СФР и документально подтвердить отсутствующие на ИЛС периоды работы — представить трудовую книжку, трудовые договоры, выписки из приказов приема на работу, ведомости на выплату зарплаты.