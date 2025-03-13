Юрист рассказал, за сотрудничество с какими организациями будет грозить тюремный срок

«Есть определенные организации, в которых Россия не участвует, и которые не являются недружественными. Важно понимать, что никто не будет преследовать за какое-то участие в деятельности медицинской организации, которая не направлена против интересов России. Если же речь идет о таких организациях, как, например, Международный уголовный суд или других организациях, которые проводят недружественную политику, то такая мера направлена на защиту граждан от вовлечения граждан в противоправную деятельность, которая противоречит интересам РФ», — сказал Ремесло.