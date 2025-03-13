Юрист рассказал, за сотрудничество с какими организациями будет грозить тюремный срок

«За оказание содействия по найму или за плату» подобным объединениям может грозить до семи лет тюремного заключения, а также конфискация имущества.
По словам Володина, принятие такой меры обуславливается необходимостью защиты России от вмешательства во внутренние дела со стороны недружественных государств, а также пресечения преступлений, направленных на подрыв основ конституционного строя.
В апреле 2023 года в РФ был принят закон, вводящий уголовную ответственность за помощь в исполнении незаконных решений международных организаций. Он предусматривает уголовную ответственность за оказание содействия в исполнении решений об уголовном преследовании должностных лиц, военнослужащих и добровольцев, «содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы».
Ранее Володин призывал запретить РФ деятельность Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина.
О том, за участие в деятельности каких именно организаций будет введена уголовная ответственность, а также чем обуславливается необходимость принятия такой меры, — ВФокусе Mail рассказал юрист и общественный деятель Илья Ремесло.
«Есть определенные организации, в которых Россия не участвует, и которые не являются недружественными. Важно понимать, что никто не будет преследовать за какое-то участие в деятельности медицинской организации, которая не направлена против интересов России. Если же речь идет о таких организациях, как, например, Международный уголовный суд или других организациях, которые проводят недружественную политику, то такая мера направлена на защиту граждан от вовлечения граждан в противоправную деятельность, которая противоречит интересам РФ», — сказал Ремесло.
Он рекомендовал гражданам проявлять бдительность и не вступать в сотрудничество с сомнительными объединениями.
«Практически все западные НКО финансируются политизированными структурами или имеют в таких “доноров”, и естественно, они являются недружественными на 90% по отношению к нашей стране», — заключил юрист.