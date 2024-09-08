Юрист рассказал, почему врачей редко привлекают к ответственности

«Даже если дело доходит до суда и врача признают виновным, он чаще всего избегает уголовного наказания, в том числе из-за истечения сроков давности. Большинство дел вообще остается на стадии предварительного следствия. До суда доходят 6−12% из всех обращений», — отмечает он.