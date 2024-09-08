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Юрист рассказал, почему врачей редко привлекают к ответственности

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. За причинение смерти по неосторожности медицинский работник освобождается от уголовной ответственности через два года со дня совершения преступления. Этого времени не хватает для проведения разбирательств и судебно-медицинских экспертиз, рассказал РИА Новости юрист Булат Мухамеджанов.

Источник: РИА "Новости"

«Даже если дело доходит до суда и врача признают виновным, он чаще всего избегает уголовного наказания, в том числе из-за истечения сроков давности. Большинство дел вообще остается на стадии предварительного следствия. До суда доходят 6−12% из всех обращений», — отмечает он.

Эксперт подчеркивает, что затяжные расследования врачебных дел связаны с долгой судебно-медицинской экспертизой. «Процедуру сейчас можно проводить только в учреждениях СКР, а ведомственных экспертов на всю Россию всего 48 человек», — говорит юрист.

По словам Мухамеджанова, количество обращений, связанных с врачебными ошибками, ежегодно снижается. «В 2018 году мы наблюдали пик обращений граждан по ситуациям, связанным с медицинской халатностью: порядка 6000 обращений. В 2023-м это число уменьшилось до 4400», — сообщает он.