Юрист рассказал об особенностях медиации при разводе

Ранее СМИ сообщили, что в многофункциональных центрах Москвы начали предлагать услугу медиации при разводе.
Он объяснил, что медиация — это правовой инструмент, регулируемый федеральным законом «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника», который предоставляет супругам возможность уладить разногласия без обращения в суд или параллельно с ним. Основное юридическое преимущество этого процесса заключается в гибкости и отсутствии жесткой регламентации, что позволяет сторонам найти решение, максимально соответствующее их интересам, в рамках закона.
«Одной из ключевых особенностей медиации является ее добровольность. Закон требует, чтобы обе стороны выразили согласие на участие в процедуре и подтвердили готовность сотрудничать с медиатором. Это означает, что ни одна из сторон не может быть принуждена к медиации, что исключает риск нарушений права на защиту», — уточнил Адамс.
Юрист добавил, что при этом медиатор действует как нейтральное лицо, не связанное с интересами одной из сторон и не имеющее права принимать обязательные для исполнения решения. Его задача заключается в том, чтобы помочь сторонам найти компромисс, соответствующий действующему законодательству.
«Медиация имеет значительное преимущество в решении вопросов, связанных с детьми. По Семейному кодексу РФ интересы детей должны быть приоритетными при разрешении любых семейных споров. В рамках медиации супруги могут самостоятельно согласовать условия проживания ребенка, порядок общения с родителем, проживающим отдельно, а также определить механизм участия в воспитании», — сказал эксперт.
По его словам, важно, что соглашения, достигнутые в процессе медиации, могут быть оформлены в письменной форме и при необходимости заверены нотариально, что придает им юридическую силу. Такое соглашение может быть представлено в суде, что упрощает и ускоряет бракоразводный процесс.
«Юридически значимым аспектом является конфиденциальность процедуры медиации, которая гарантируется законом. Все обсуждения, проводимые в ходе переговоров, не могут быть использованы в качестве доказательств в суде, если стороны не достигнут соглашения. Это защищает участников от рисков утраты доверия или репутационных потерь, что особенно важно при разделении имущества или урегулировании других чувствительных вопросов», — отметил Адамс.
При этом медиация также позволяет решить имущественные споры, возникающие при разводе, в том числе вопросы раздела совместно нажитого имущества, долговых обязательств и алиментов. Эксперт уточнил, что в отличие от судебного разбирательства, где стороны часто сталкиваются с формальным подходом, медиация предоставляет возможность учесть индивидуальные потребности и обстоятельства.
«Например, при разделе имущества супруги могут самостоятельно договориться об условиях, не ограничиваясь нормами равного раздела, закрепленными в ст. 39 Семейного кодекса РФ. В случае достижения соглашения по этим вопросам медиативное соглашение может быть утверждено судом, что придает ему обязательную юридическую силу», — добавил он.
Кроме того, эксперт обратил внимание, что, согласно закону, суд вправе приостановить судебное разбирательство на срок от 30 до 60 дней, если стороны решат обратиться к процедуре медиации. Это позволяет участникам спора сэкономить время и избежать дополнительных судебных издержек. При этом, если медиативное соглашение не будет достигнуто, стороны сохраняют за собой право на судебное рассмотрение, что обеспечивает дополнительную защиту их интересов.
«Медиация при разводе представляет собой юридически обоснованный и эффективный механизм, позволяющий урегулировать споры с минимальными затратами времени, средств и эмоциональных ресурсов. Введение услуг медиации в многофункциональных центрах Москвы и своевременно, и полезно: это создает новые возможности для разрешения семейных конфликтов, способствуя сокращению нагрузки на судебную систему», — заключил Адамс.
До этого, 9 сентября, сообщалось, что Минюст прорабатывает законопроект о законодательном введении в России обязательной процедуры примирения при разводе. Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников рассказал «Известиям», что такая инициатива может быть полезной.