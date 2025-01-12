Юрист рассказал об особенностях медиации при разводе

Кроме того, эксперт обратил внимание, что, согласно закону, суд вправе приостановить судебное разбирательство на срок от 30 до 60 дней, если стороны решат обратиться к процедуре медиации. Это позволяет участникам спора сэкономить время и избежать дополнительных судебных издержек. При этом, если медиативное соглашение не будет достигнуто, стороны сохраняют за собой право на судебное рассмотрение, что обеспечивает дополнительную защиту их интересов.