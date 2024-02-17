Юрист рассказал о способах борьбы с ошибками систем распознавания лиц

По словам эксперта, одними из причин неправильной работы таких систем могут быть сбои в программном обеспечении, неправильное расположение видеокамер, а также плохое качество картинки. Кроме того, помехи часто обуславливаются внешним сходством лиц граждан.
«Если цифровой аватар преступника был получен путем обработки фотографий, сделанных в условиях недостаточного освещения, вероятность установления совпадения не превышает 50%», — указал он.
Как отметил Хаминский, последствия ошибок систем распознавания лиц могут быть непредсказуемыми. Одной из таких проблем является получение штрафов теми, кто вовсе не совершал ничего противоправного.
При этом юрист утверждает, что паниковать по этому поводу вовсе не стоит. Совпадение лиц, установленное такими системами, не будет являться главным доказательством возможной причастности человека к совершенному преступлению. Помимо этого, важное значение имеет и презумпция невиновности, а процедура оценки доказательства должна осуществляться экспертами в строго установленном процессуальном порядке.
Ранее, 7 сентября, аналитики «Метриум» сообщили «Известиям», что застройщики всё чаще внедряют системы распознания лиц для входа в жилые дома: 45% крупнейших девелоперов Москвы используют такие системы.