Юрист рассказал о способах борьбы с ошибками систем распознавания лиц

При этом юрист утверждает, что паниковать по этому поводу вовсе не стоит. Совпадение лиц, установленное такими системами, не будет являться главным доказательством возможной причастности человека к совершенному преступлению. Помимо этого, важное значение имеет и презумпция невиновности, а процедура оценки доказательства должна осуществляться экспертами в строго установленном процессуальном порядке.