Юрист рассказал о подводных камнях упрощенного доступа газовщиков в дом

Как уточнил юрист, вызовы в суд будут осуществляться без собственника, так что контроля за тем, насколько требования обоснованы почти не будет. По мнению Сергеева, судебное решение смогут использовать не только газовщика, но и коллекторы, застройщики, мошенники, криминальные структуры. Ввиду этого необходима тщательная проработка инициативы, подытожил юрист.