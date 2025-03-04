Юрист рассказал о подводных камнях упрощенного доступа газовщиков в дом

У упрощенного допуска газовщиков в дом есть подводные камни, считает руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев. Мнением он поделился в беседе с агентством «Прайм». Соответствующий законопроект обсуждается в Госдуме.
«Хотя законопроект не содержит прямого указания на возможность взлома двери, в случае неоднократного отказа жильца предоставить доступ и при наличии судебного решения приставы имеют право применить меры принудительного исполнения, что может включать вскрытие двери», — говорит эксперт.
Подобные действия — крайняя мера, чтобы осуществить ее необходимо соблюсти все процедурные нормы, а также уведомить жильца.
Эксперт не исключает и того, что недобросовестные управляющие компании решат воспользоваться возможностью в рамках коррупционных схем. Так они смогут получить доступ в квартиру, к примеру, чтобы собрать информацию о жильце, выяснить, какое в квартире находится имущество, оказать давление на неплательщиков.
Как уточнил юрист, вызовы в суд будут осуществляться без собственника, так что контроля за тем, насколько требования обоснованы почти не будет. По мнению Сергеева, судебное решение смогут использовать не только газовщика, но и коллекторы, застройщики, мошенники, криминальные структуры. Ввиду этого необходима тщательная проработка инициативы, подытожил юрист.
19 февраля зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, что у газовщиков может появиться возможность беспрепятственно заходить в дома для проверки соответствующего оборудования. Такой доступ у них появится в случае принятия нового законопроекта.
Предполагается, что суд будет выносить решение в сокращенном и упрощенном порядке за 12 дней. На основании такого постановления газовщики с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) смогут вернуться в квартиру «с правом беспрепятственного попадания внутрь».
В пояснительной записке к законопроекту говорилось: если у газовщиков нет доступа хотя бы в одно помещение дома, то это уже «создает угрозу жизни и здоровью для всех собственников (нанимателей)».