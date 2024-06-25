Юрист рассказал, кому не могут отказать в предоставлении отпуска

Его обязаны предоставить в ряде случаев, например, при рождении ребенка или регистрации брака, уточнил эксперт. По его словам, в учебном отпуске не могут отказать тем, кто обучается на заочном отделении впервые по аккредитованной государством программе, при наличии справки-вызова.