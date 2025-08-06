Юрист рассказал, когда граждан могут оштрафовать за грязь в квартире

С юридической точки зрения это возможно при определённых условиях, ответственность действительно существует. Об этом «Абзацу» рассказал юрист Михаил Салкин.
Он ссылается на статью 6.4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), которая касается нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Согласно этому предусмотрен штраф в размере от 100 до 500 рублей.
Правозащитник отметил, что штраф за загрязнения возможен только в том случае, если есть признаки санитарного правонарушения, которые влияют на санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан.
«Речь идет, как правило, о гниении, зловонии, угрозе распространения инфекций, а не о простом пыльном стекле», — заявил юрист.
Наказание не назначается за «косметическую» пыль. Однако если в квартире накапливаются отходы, источающие запах, и создаются условия для размножения болезнетворных микроорганизмов — это уже повод для обращения в надзорные органы и возможного штрафа.