Юрист рассказал, каких животных нельзя заводить в квартирах

Юрист объяснил, что уголовный кодекс также не обеспечивает справедливое наказание нарушителя, так как нет в законе отдельной ответственности за незаконное содержания опасных животных. В частности, если питомец-хищник загрыз или покусал человека, то в отношении владельца животного возбудят уголовное дело, но форму вины определят как неосторожность.