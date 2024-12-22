Юрист рассказал, как защитить свою электронную подпись

Кроме того, одной из мер предотвращения мошеннических схем с подделкой паспорта может стать предоставление удостоверяющим центрам, которые проводят идентификацию личности при выпуске сертификата ЭП, доступа к заявлению о выдаче, замене паспорта со стороны государства. Этот документ содержит фотографию лица, обратившегося за выдачей паспорта. При этом важно хранить паспорт и другие документы в надежном месте, публично их не демонстрировать и не передавать в залог. Также на Госуслугах пользователи могут поставить галочку о том, что сделки с недвижимым имуществом могут совершаться только при личном присутствии, уточнил эксперт.