Юрист рассказал, как защитить свою электронную подпись

По статистике Sign.Me за 2023 год доля дел по оспариванию усиленных видов электронной подписи составила 1,1%. Остальные 98,9% относятся к оспариванию рукописной подписи. Это связано с высоким уровнем безопасности усиленных видов ЭП.
«Самыми распространенными в судебной практике являются споры, связанные с передачей токена с электронной подписью третьему лицу. Например, когда генеральный директор передает свой токен главному бухгалтеру для сдачи отчетности в госорганы, а бухгалтер использует ЭП в личных целях», — уточнил эксперт.
Он рассказал, что носителем электронной подписи может быть не только токен, но и мобильное приложение, и передача доступа к нему также является грубым нарушением техники безопасности. Есть случаи, когда мошеннические действия с использованием мобильного телефона совершали родственники владельца электронной подписи.
«Следующий вид мошенничества относится к простой электронной подписи (ПЭП), а не к усиленным. ПЭП — это наиболее уязвимый вид электронной подписи, который может быть представлен в виде логинов и паролей или кодов из СМС. Например, подобрав логин и пароль от определенной учетной системы, мошенники могут совершить какие-либо юридически значимые действия. Данные ПЭП могут быть вычислены методом брутфорс, который включает в себя подбор знаков и символов до обнаружения совпадений», — отметил Дерюжинский.
По его словам, в случае с усиленными видами электронной подписи такой подбор невозможен, так как они создаются с помощью средств криптографической защиты информации. Такую подпись невозможно взломать или подделать.
В то же время самый редкий вид мошенничества связан с подделкой паспорта. Такие ситуации возникают, когда мошенник узнает персональные данные человека, чаще всего у которого есть недвижимость, и выпускает себе на черном рынке высокотехнологичную подделку. Этот паспорт практически ничем не отличается от реального документа владельца, но в нем заменяется фотография.
«Определить такую подделку можно только при проведении криминалистической экспертизы. С поддельным паспортом мошенник может открывать счета в банках, обращаться в МФЦ, а также выпустить себе сертификат электронной подписи и совершить сделки с недвижимостью собственника», — сказал юрист.
Он подчеркнул, что генеральному директору не стоит передавать свой токен третьим лицам. Вместо этого можно выпустить машиночитаемую доверенность (МЧД), которая наделит сотрудников полномочиями для взаимодействия с госорганами или контрагентами и позволит легитимно подписывать документы в качестве представителя компании.
«Если вы используете мобильное решение, то передача телефона даже близким родственникам станет компрометацией ключей и сертификата электронной подписи. Не передавайте никому доступ к вашему смартфону, в котором подписываете документы, а для его защиты используйте сложные ПИН-коды и пароли и делайте их разными для всех учетных записей или приложений», — подчеркнул юрист.
Кроме того, одной из мер предотвращения мошеннических схем с подделкой паспорта может стать предоставление удостоверяющим центрам, которые проводят идентификацию личности при выпуске сертификата ЭП, доступа к заявлению о выдаче, замене паспорта со стороны государства. Этот документ содержит фотографию лица, обратившегося за выдачей паспорта. При этом важно хранить паспорт и другие документы в надежном месте, публично их не демонстрировать и не передавать в залог. Также на Госуслугах пользователи могут поставить галочку о том, что сделки с недвижимым имуществом могут совершаться только при личном присутствии, уточнил эксперт.
«Для предотвращения взлома ваших учетных записей придумывайте сложные пароли, используйте различные комбинации знаков, цифр и символов, отличающихся друг от друга в разных системах. Также важно никому и никогда не сообщать код из СМС от “Госуслуг”, так как там хранится большой массив персональных данных», — заключил Дерюжинский.