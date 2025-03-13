Юрист рассказал, как с апреля будут зачислять в школу детей мигрантов

«Тестирование, регламентированное министерством просвещения РФ, станет обязательным этапом для всех несовершеннолетних, не имеющих российского гражданства. Методическую базу для его проведения, разработку диагностических материалов, а также систему оценки результатов возьмет на себя Рособрнадзор. Пока не уточнено, будет ли предусмотрен единый стандарт тестирования по всей стране, или регионы получат определённую степень свободы в организации данного процесса. Однако очевидно, что успешное прохождение тестирования станет ключевым условием для допуска к обучению по общеобразовательным программам», — объяснил Адамс.
Юрист напомнил, что в статье 43 Конституции РФ закреплено право каждого на образование. Однако в рамках новых условий реализация этого права напрямую связана с владением государственным языком, отметил он.
«Правоприменительная практика в области образовательного законодательства допускает установление дополнительных требований к поступающим, если они направлены на обеспечение качественного образовательного процесса и эффективной интеграции в школьную среду», — добавил Адамс.
Юрист подчеркнул, что отдельного рассмотрения требует вопрос ответственности самих школ. В частности, он предупредил о возможных проверках в случае, если образовательное учреждение зачислит не подходящего под новые требования ребенка.
«Если школа примет ребенка, не соответствующего новым требованиям, школа подвергнется проверкам. Форма и степень ответственности пока не конкретизированы, но вероятно, что контроль за исполнением закона возьмут на себя региональные департаменты образования и прокуратура. Введение таких мер объясняется необходимостью соблюдения новых нормативов и недопущения случаев формального зачисления учащихся без фактической способности к освоению учебного материала», — пояснил Адамс.
При этом юрист обратил внимание, что закон допускает возможность многократных попыток сдачи теста на владение ребенком русским языком.
«Однако отсутствие предельного количества попыток не снимает с родителей ответственности за своевременную языковую подготовку ребенка. В этой связи может потребоваться расширение инфраструктуры для дополнительного обучения русскому языку, что потребует дополнительных решений со стороны государства», — подчеркнул Адамс.
В декабре 2024 года президент России Владимир Путин поддержал законопроект, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка.
Обязательное тестирование вводится с 1 апреля 2025 года. Методическое обеспечение процесса возьмет на себя Рособрнадзор. Прежде чем зачислить ребенка в школу, проверят законность его нахождения на территории РФ, а также знание русского языка. Тестирование будет проходить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.