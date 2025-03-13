Юрист рассказал, как с апреля будут зачислять в школу детей мигрантов

«Тестирование, регламентированное министерством просвещения РФ, станет обязательным этапом для всех несовершеннолетних, не имеющих российского гражданства. Методическую базу для его проведения, разработку диагностических материалов, а также систему оценки результатов возьмет на себя Рособрнадзор. Пока не уточнено, будет ли предусмотрен единый стандарт тестирования по всей стране, или регионы получат определённую степень свободы в организации данного процесса. Однако очевидно, что успешное прохождение тестирования станет ключевым условием для допуска к обучению по общеобразовательным программам», — объяснил Адамс.