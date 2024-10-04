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Юрист рассказал, как оспорить штраф ГАИ

Автоматические системы фиксации нарушений ПДД — уже привычные всем устройства, но, как и любой механизм, эта технология иногда дает сбой. Юрист Илья Русяев объяснил, как оспорить штраф, если водитель с ним не согласен.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Как быстро нужно оспорить штраф за нарушение ПДД

В беседе с NEWS.ru он рассказал, что обжалование штрафа закреплено в Кодексе об административных правонарушениях РФ. На это дается 10 дней. Отсчет начинается с даты получения копии постановления о наложении штрафа.

«Если вы пропустите этот срок без уважительной причины, шансы на успешное обжалование значительно снижаются», — предупредил эксперт.

Чтобы оспорить штраф, для начала надо провести тщательный анализ полученного документа. Юрист советует сверить все данные: номер машины, время и место совершения предполагаемого нарушения и его тип. Любая неточность становится основанием для отмены взыскания. Илья Русяев напомнил, что особое внимание следует обратить на качество фотоснимков или видеозаписи, если они есть.

Нечеткое изображение будет весомым аргументов в пользу гражданина.

Какие документы нужны для обжалования штрафа

Далее нужно собрать доказательства невиновности водителя. Это показания свидетелей; записи видеорегистратора автомобиля; документы, подтверждающие, что в момент предполагаемого нарушения машина находилась в другом месте (на ремонте в автосервисе) или ей управлял другой человек.

Иногда требуется экспертное заключение, например, если человек считает, что камера работала некорректно или была неправильно настроена. После сбора материалов составляется жалоба. В ней указывают, кому она адресована (начальнику ГАИ или суду), личные данные, информацию о постановлении, которое вы обжалуете, и подробно излагают причины несогласия с вынесенным решением. Важно писать максимально конкретно и опираться на собранные доказательства.

Подать жалобу можно несколькими способами: обратиться непосредственно в подразделение ГАИ, вынесшее постановление; отправить документ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении; через портал «Госуслуг».

«Подача жалобы приостанавливает исполнение постановления о наложении штрафа. То есть пока ваша жалоба рассматривается, вы не обязаны ничего оплачивать. Это дает вам время для подготовки дополнительных аргументов и доказательств, если они потребуются», — рассказал эксперт.

Жалобу рассмотрят, после чего-либо отменят постановление, либо изменят наказание, либо оставят ее без удовлетворения.

Когда нужно идти в суд

Если решение по жалобе не устраивает, можно обратиться в суд. Это следующая инстанция после обжалования в административном порядке. В суде можно лично представить аргументы и доказательства, а также воспользоваться помощью профессионального юриста. Инстанция может назначить экспертизу, если возникнут сомнения в корректности работы камеры или в точности зафиксированных ею данных.

Илья Русяев подчеркнул, что камеры автоматической фиксации штрафов хоть и являются инструментом повышения безопасности на дорогах, «но они не непогрешимы». Юрист отметил, что водитель имеет право просить справедливого рассмотрения дела. Однако злоупотребление правом обжалования при очевидном нарушении ПДД может привести к дополнительным издержкам и потере времени.