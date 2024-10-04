Юрист рассказал, как оспорить штраф ГАИ

Как быстро нужно оспорить штраф за нарушение ПДД
В беседе с NEWS.ru он рассказал, что обжалование штрафа закреплено в Кодексе об административных правонарушениях РФ. На это дается 10 дней. Отсчет начинается с даты получения копии постановления о наложении штрафа.
«Если вы пропустите этот срок без уважительной причины, шансы на успешное обжалование значительно снижаются», — предупредил эксперт.
Чтобы оспорить штраф, для начала надо провести тщательный анализ полученного документа. Юрист советует сверить все данные: номер машины, время и место совершения предполагаемого нарушения и его тип. Любая неточность становится основанием для отмены взыскания. Илья Русяев напомнил, что особое внимание следует обратить на качество фотоснимков или видеозаписи, если они есть.
Какие документы нужны для обжалования штрафа
Далее нужно собрать доказательства невиновности водителя. Это показания свидетелей; записи видеорегистратора автомобиля; документы, подтверждающие, что в момент предполагаемого нарушения машина находилась в другом месте (на ремонте в автосервисе) или ей управлял другой человек.
Иногда требуется экспертное заключение, например, если человек считает, что камера работала некорректно или была неправильно настроена. После сбора материалов составляется жалоба. В ней указывают, кому она адресована (начальнику ГАИ или суду), личные данные, информацию о постановлении, которое вы обжалуете, и подробно излагают причины несогласия с вынесенным решением. Важно писать максимально конкретно и опираться на собранные доказательства.
Подать жалобу можно несколькими способами: обратиться непосредственно в подразделение ГАИ, вынесшее постановление; отправить документ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении; через портал «Госуслуг».
«Подача жалобы приостанавливает исполнение постановления о наложении штрафа. То есть пока ваша жалоба рассматривается, вы не обязаны ничего оплачивать. Это дает вам время для подготовки дополнительных аргументов и доказательств, если они потребуются», — рассказал эксперт.
Жалобу рассмотрят, после чего-либо отменят постановление, либо изменят наказание, либо оставят ее без удовлетворения.
Когда нужно идти в суд
Если решение по жалобе не устраивает, можно обратиться в суд. Это следующая инстанция после обжалования в административном порядке. В суде можно лично представить аргументы и доказательства, а также воспользоваться помощью профессионального юриста. Инстанция может назначить экспертизу, если возникнут сомнения в корректности работы камеры или в точности зафиксированных ею данных.
Илья Русяев подчеркнул, что камеры автоматической фиксации штрафов хоть и являются инструментом повышения безопасности на дорогах, «но они не непогрешимы». Юрист отметил, что водитель имеет право просить справедливого рассмотрения дела. Однако злоупотребление правом обжалования при очевидном нарушении ПДД может привести к дополнительным издержкам и потере времени.