Юрист рассказал, как оспорить штраф ГАИ

Если решение по жалобе не устраивает, можно обратиться в суд. Это следующая инстанция после обжалования в административном порядке. В суде можно лично представить аргументы и доказательства, а также воспользоваться помощью профессионального юриста. Инстанция может назначить экспертизу, если возникнут сомнения в корректности работы камеры или в точности зафиксированных ею данных.