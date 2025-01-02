Юрист рассказал, как двухдневная рабочая неделя отразится на зарплате

«Скорее всего, непривычным всем “окладникам” покажется размер заработной платы за первую половину января (“аванс” за январь). Дело в том, что работодатель платит работникам заработную плату дважды в месяц: “аванс” за первую половину месяца и окончательный расчет по окончании месяца. При этом зарплата платится пропорционально отработанному времени. Следовательно, за январь в “аванс” будут входить всего несколько рабочих дней (так как в первой половине января много праздников и выходных), поэтому и сам размер аванса получится небольшим», — отметил Южалин.