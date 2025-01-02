Юрист рассказал, как двухдневная рабочая неделя отразится на зарплате

В 2025 году первая рабочая неделя будет двухдневная (9 и 10 января), после чего опять наступят выходные. О том, изменится ли в связи с этим заработная плата в январе, рассказал «Известиям» 2 января руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
Учитывая, что 1 января — среда, у работающих на пятидневной рабочей неделе выходные начались с воскресенья, 29 декабря, и продлятся до 8 января включительно. В общей сложности — 11 выходных дней.
При этом продолжительные выходные не должны сказаться на заработной плате работников, которым установлен оклад. В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ, наличие в месяце нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада. Соответственно, такие сотрудники в деньгах не потеряют, объяснил эксперт.
«Если работнику установлен не оклад, а, например, часовая тарифная ставка или сдельная оплата труда, изменения в заработной плате могут быть. Всё будет зависеть от того, сколько часов в сумме в месяц отработает работник или какой объем работы выполнит. Но таким работникам работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение, если в период с 1 по 8 января они не будут работать», — уточнил юрист.
По его словам, размер такого вознаграждения должен быть определен локальным нормативном актом организации. Если же работник будет привлечен в работе в нерабочие праздничные дни, такая работа должна быть оплачена в двойном размере.
«Скорее всего, непривычным всем “окладникам” покажется размер заработной платы за первую половину января (“аванс” за январь). Дело в том, что работодатель платит работникам заработную плату дважды в месяц: “аванс” за первую половину месяца и окончательный расчет по окончании месяца. При этом зарплата платится пропорционально отработанному времени. Следовательно, за январь в “аванс” будут входить всего несколько рабочих дней (так как в первой половине января много праздников и выходных), поэтому и сам размер аванса получится небольшим», — отметил Южалин.
В то же время он подчеркнул, что зато заработная плата за вторую часть месяца будет существенно выше обычной, и в итоге общий размер оклада за январь останется тем же.