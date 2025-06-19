Юрист раскрыл, как изменятся правила начисления отпускных

При определении среднего заработка из расчетного периода выпадут дни отсутствия работника и начисленные за это время суммы. Это затрагивает получение пособия по временной нетрудоспособности, отпуск по беременности и родам, простой по вине работодателя или по не зависящим от сторон обстоятельствам, забастовки, оплачиваемые выходные по уходу за детьми-инвалидами, а также другие случаи, когда сотрудник освобождается от работы вне зависимости от сохранения оплаты. То есть учитываться будет только фактически отработанное время с начислениями.