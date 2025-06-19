Юрист раскрыл, как изменятся правила начисления отпускных

С 1 сентября 2025 года действуют новые правила по вычислению среднего заработка. Изменения были утверждены постановлением правительства от 24 мая. Как требования скажутся на начислении пособий и отпускных, объяснил в беседе с агентством «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.
При определении среднего заработка из расчетного периода выпадут дни отсутствия работника и начисленные за это время суммы. Это затрагивает получение пособия по временной нетрудоспособности, отпуск по беременности и родам, простой по вине работодателя или по не зависящим от сторон обстоятельствам, забастовки, оплачиваемые выходные по уходу за детьми-инвалидами, а также другие случаи, когда сотрудник освобождается от работы вне зависимости от сохранения оплаты. То есть учитываться будет только фактически отработанное время с начислениями.
«Для расчета выходного пособия теперь применяется среднее число рабочих дней в месяце. Оно рассчитывается как годовое количество рабочих дней, поделенное на 12. Это позволит получить объективный средний показатель, даже если сотрудник работал не по общепринятому графику», — объясняет эксперт.
До 1 сентября в расчет среднего заработка принимаются больничные, отпуска по беременности и простои, а с 1 сентября формула расчета отпускных изменится — «средний дневной заработок будет умножаться на количество дней отпуска по другому расчетному периоду».
Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предлагающий защитить сотрудников от необоснованного снижения премий при дисциплинарном взыскании. Согласно документу, при установлении систем премирования в трудовых договорах и локальных актах работодатель обязан прописывать виды, размеры, условия и сроки выплаты премий, а также учитывать качество и продолжительность труда и наличие дисциплинарных взысканий.
Закон ограничивает уменьшение премии за нарушение трудовой дисциплины. Работодатель может снизить премию лишь за период, когда было наложено взыскание, и только по премиям, начисленным за этот же период. Общее снижение зарплаты не должно быть больше 20% в месяц.