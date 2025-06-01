Юрист призвал проверить слова депутата Югры о принадлежности региона Узбекистану

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) — историческая территория Узбекистана. Такую точку зрения выразил депутат парламента Югры Таги-заде Халид Боюкага оглы.
«Мигранты тоже разными бывают… Что касается узбеков. У нас Югра и часть Тюменской области исторически было Сибирское ханство. Хан Кучум последний правитель был. Это династия Шейбаниды. Эта династия правящая узбекская — выходцы из Бухарского ханства. Может быть мигранты едут сюда на историческую родину», — сказал парламентарий.
Позже депутат извинился за свои слова и заявил, что его неправильно поняли.
«Моя реплика дала возможность ее неоднозначной трактовки, о чем я сожалею и приношу глубочайшие извинения всем, кого это могло задеть. Россия испокон веков формировалась как уникальное многонациональное и многоконфессиональное государство. В этом многообразии культур, традиций и верований заключается особая сила и устойчивость нашей страны», — отметил он.
Адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский считает, что парламентариям следует осторожнее относиться к собственным высказываниям и учить историю.
«Не самое удачное высказывание. Если ты представитель власти и медийная персона, а не просто высказываешься где-то там в бане с друзьями, то надо вдвойне быть осторожным», — сказал Аграновский.
По словам юриста, подобные высказывания депутата должна рассмотреть комиссия по этике при парламенте Югры и вынести соответствующее решение. Эксперт добавил, что подобные исследования об исторической принадлежности территорий должны проводить профессиональные историки, а не региональные депутаты.
Аграновский считает, что избиратели округа, который представляет данный депутат, уже обратили внимание на его сомнительное высказывание, и не изберут его на следующих выборах.
«Я бы лично серьезно отнесся к подобным высказываниям», — заключил спикер.