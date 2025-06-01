Юрист призвал проверить слова депутата Югры о принадлежности региона Узбекистану

«Моя реплика дала возможность ее неоднозначной трактовки, о чем я сожалею и приношу глубочайшие извинения всем, кого это могло задеть. Россия испокон веков формировалась как уникальное многонациональное и многоконфессиональное государство. В этом многообразии культур, традиций и верований заключается особая сила и устойчивость нашей страны», — отметил он.