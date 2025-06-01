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Юрист призвал проверить слова депутата Югры о принадлежности региона Узбекистану

Депутат из ХМАО назвал регион исторической территорией Узбекистана. Адвокат Дмитрий Аграновский считает, что его высказывания должна проверить парламентская комиссия по этике.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail
Источник: Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) — историческая территория Узбекистана. Такую точку зрения выразил депутат парламента Югры Таги-заде Халид Боюкага оглы.

«Мигранты тоже разными бывают… Что касается узбеков. У нас Югра и часть Тюменской области исторически было Сибирское ханство. Хан Кучум последний правитель был. Это династия Шейбаниды. Эта династия правящая узбекская — выходцы из Бухарского ханства. Может быть мигранты едут сюда на историческую родину», — сказал парламентарий.

Позже депутат извинился за свои слова и заявил, что его неправильно поняли.

«Моя реплика дала возможность ее неоднозначной трактовки, о чем я сожалею и приношу глубочайшие извинения всем, кого это могло задеть. Россия испокон веков формировалась как уникальное многонациональное и многоконфессиональное государство. В этом многообразии культур, традиций и верований заключается особая сила и устойчивость нашей страны», — отметил он.

Адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский считает, что парламентариям следует осторожнее относиться к собственным высказываниям и учить историю.

«Не самое удачное высказывание. Если ты представитель власти и медийная персона, а не просто высказываешься где-то там в бане с друзьями, то надо вдвойне быть осторожным», — сказал Аграновский.

По словам юриста, подобные высказывания депутата должна рассмотреть комиссия по этике при парламенте Югры и вынести соответствующее решение. Эксперт добавил, что подобные исследования об исторической принадлежности территорий должны проводить профессиональные историки, а не региональные депутаты.

Аграновский считает, что избиратели округа, который представляет данный депутат, уже обратили внимание на его сомнительное высказывание, и не изберут его на следующих выборах.

«Я бы лично серьезно отнесся к подобным высказываниям», — заключил спикер.