Юрист предупредила о новых штрафах за эксплуатацию старых газовых плит

«Согласно действующему законодательству, эксплуатация газового оборудования с истекшим сроком службы влечет за собой административную ответственность», — заявила эксперт.
Она уточнила, что первичные размеры штрафов для людей составят от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. В случае повторного нарушения штраф может увеличиться до 25 тыс. рублей.
По словам эксперта, средний срок службы газовой плиты составляет 14 лет, но эта цифра не является стандартной для всех. Производители самостоятельно ставят допустимое время эксплуатации.
Она отметила, что при обнаружении специалистами при плановом обходе истечения срока использования плиты они будут выдавать жильцам предписание о замене или диагностике оборудования в специализированном центре.
4 февраля заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что с начала 2025 года в столице специалисты проверили более 100 тыс. газовых плит в квартирах горожан. По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства проверили работоспособность и соответствие плит требованиям безопасности.