Юрист предупредила о новых штрафах за эксплуатацию старых газовых плит

4 февраля заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что с начала 2025 года в столице специалисты проверили более 100 тыс. газовых плит в квартирах горожан. По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства проверили работоспособность и соответствие плит требованиям безопасности.