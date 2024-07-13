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Юрист предупредил об опасности размещения фото с детьми в публичном доступе

В последнее время образовательные организации все чаще размещают в интернете фотографии и видеоматериалы с изображением детей и подростков. Это делается для демонстрации своей деятельности и привлечения внимания родителей. Об этом «Газете.Ru» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Источник: Freepik

«Понять стремление администраций таких заведений к открытости и транспарентности несложно: в современном обществе важно показать свою работу и привлечь потенциальных клиентов. Однако эта практика может быть опасной из-за угрозы привлечения внимания преступников», — объяснил он.

По словам эксперта, размещение детских фотографий в открытом доступе далеко не так безобидно, как может показаться на первый взгляд.

«Согласно статье 152.1 Гражданского кодекса РФ, публикация и дальнейшее использование изображений гражданина допускаются только с его согласия. Это правило распространяется и на несовершеннолетних. Исключения возможны в случаях, когда изображение используется в государственных, общественных или иных публичных интересах, при съемке в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях, таких, как собрания, съезды, конференции, концерты, представления, спортивные соревнования и т. д., а также, если лицо позировало за плату. Поскольку несовершеннолетние дети не обладают полной гражданской дееспособностью, согласие от их имени должны предоставить законные представители, например, один из родителей», — подчеркнул юрист.

Судебная практика подтверждает, что использование изображений без согласия возможно только при соблюдении определенных условий.

«Например, в одном из решений суда было указано, что спорная фотография была сделана не на публичном мероприятии и согласие на ее использование не было получено, что привело к нарушению права на защиту изображения. Это подтверждает, что образовательные учреждения должны получать согласие на публикацию фотографий и видеоматериалов, содержащих изображения учащихся и воспитанников», — отметил Виноградов.

Важно помнить, что даже если гражданин сам разместил фото или видеоматериал со своим изображением в интернете, это не означает, что он автоматически предоставил право другим лицам использовать эти материалы.

«Таким образом, детские сады и школы не могут полагаться на то, что фотографии или видеоматериалы с изображением детей можно свободно использовать без соответствующего разрешения. Даже если фотография или видеосъемка с изображением ребенка были сделаны на публичном мероприятии, их публикация возможна только в том случае, если они отображают информацию о самом мероприятии, а не фокусируются на конкретных лицах. Например, общие фотографии с утренников или школьных праздников, где дети не являются центральными фигурами, могут быть допустимы. Судебная практика также обращает внимание на важность контекста мероприятия: экзамены и другие мероприятия с ограниченным количеством лиц не считаются публичными, поэтому в таких случаях публикация изображений без согласия запрещена», — рассказал специалист.

Чтобы избежать конфликтов с законом и общения с возмущенными родителями, образовательным организациям следует получать согласие законных представителей для детей младше 14 лет и согласие подростков, если им исполнилось 14 лет, на фотографирование и публикацию их изображений.

«Хотя судебная практика допускает выражение согласия в устной форме или конклюдентными действиями самого гражданина, например, если он не возражает против съемки или активно позирует, желательно получить согласие в письменном виде, чтобы снизить риски последующих споров. Нужно убедиться, что полученное согласие охватывает все предполагаемые способы использования изображений. Также следует избегать публикации фотографий и видеоматериалов, сделанных на коллективных, но непубличных мероприятиях, без соответствующего согласия», — объяснил юрист.

Родителям, переживающим о безопасности и комфорте своих детей, рекомендуется сообщить администрации образовательного учреждения о своем категорическом запрете на использование изображений своих детей без предварительного разрешения.

«Важно внимательно отслеживать возможные источники публикации информации о своих детях и, в случае обнаружения факта несанкционированной публикации, незамедлительно требовать удаления материалов. Если администрация откажется выполнить это требование, следует обратиться в суд или прокуратуру», — резюмировал он.