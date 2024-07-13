Юрист предупредил об опасности размещения фото с детьми в публичном доступе

«Понять стремление администраций таких заведений к открытости и транспарентности несложно: в современном обществе важно показать свою работу и привлечь потенциальных клиентов. Однако эта практика может быть опасной из-за угрозы привлечения внимания преступников», — объяснил он.
По словам эксперта, размещение детских фотографий в открытом доступе далеко не так безобидно, как может показаться на первый взгляд.
«Согласно статье 152.1 Гражданского кодекса РФ, публикация и дальнейшее использование изображений гражданина допускаются только с его согласия. Это правило распространяется и на несовершеннолетних. Исключения возможны в случаях, когда изображение используется в государственных, общественных или иных публичных интересах, при съемке в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях, таких, как собрания, съезды, конференции, концерты, представления, спортивные соревнования
Судебная практика подтверждает, что использование изображений без согласия возможно только при соблюдении определенных условий.
«Например, в одном из решений суда было указано, что спорная фотография была сделана не на публичном мероприятии и согласие на ее использование не было получено, что привело к нарушению права на защиту изображения. Это подтверждает, что образовательные учреждения должны получать согласие на публикацию фотографий и видеоматериалов, содержащих изображения учащихся и воспитанников», — отметил Виноградов.
Важно помнить, что даже если гражданин сам разместил фото или видеоматериал со своим изображением в интернете, это не означает, что он автоматически предоставил право другим лицам использовать эти материалы.
«Таким образом, детские сады и школы не могут полагаться на то, что фотографии или видеоматериалы с изображением детей можно свободно использовать без соответствующего разрешения. Даже если фотография или видеосъемка с изображением ребенка были сделаны на публичном мероприятии, их публикация возможна только в том случае, если они отображают информацию о самом мероприятии, а не фокусируются на конкретных лицах. Например, общие фотографии с утренников или школьных праздников, где дети не являются центральными фигурами, могут быть допустимы. Судебная практика также обращает внимание на важность контекста мероприятия: экзамены и другие мероприятия с ограниченным количеством лиц не считаются публичными, поэтому в таких случаях публикация изображений без согласия запрещена», — рассказал специалист.
«Хотя судебная практика допускает выражение согласия в устной форме или конклюдентными действиями самого гражданина, например, если он не возражает против съемки или активно позирует, желательно получить согласие в письменном виде, чтобы снизить риски последующих споров. Нужно убедиться, что полученное согласие охватывает все предполагаемые способы использования изображений. Также следует избегать публикации фотографий и видеоматериалов, сделанных на коллективных, но непубличных мероприятиях, без соответствующего согласия», — объяснил юрист.
Родителям, переживающим о безопасности и комфорте своих детей, рекомендуется сообщить администрации образовательного учреждения о своем категорическом запрете на использование изображений своих детей без предварительного разрешения.
«Важно внимательно отслеживать возможные источники публикации информации о своих детях и, в случае обнаружения факта несанкционированной публикации, незамедлительно требовать удаления материалов. Если администрация откажется выполнить это требование, следует обратиться в суд или прокуратуру», — резюмировал он.