Юрист предупредил об опасности размещения фото с детьми в публичном доступе

«Таким образом, детские сады и школы не могут полагаться на то, что фотографии или видеоматериалы с изображением детей можно свободно использовать без соответствующего разрешения. Даже если фотография или видеосъемка с изображением ребенка были сделаны на публичном мероприятии, их публикация возможна только в том случае, если они отображают информацию о самом мероприятии, а не фокусируются на конкретных лицах. Например, общие фотографии с утренников или школьных праздников, где дети не являются центральными фигурами, могут быть допустимы. Судебная практика также обращает внимание на важность контекста мероприятия: экзамены и другие мероприятия с ограниченным количеством лиц не считаются публичными, поэтому в таких случаях публикация изображений без согласия запрещена», — рассказал специалист.