Юрист предупредил об изменении расчета оплаты сверхурочной работы

«Согласно новым правилам, при расчете оплаты за сверхурочную работу необходимо учитывать весь заработок работника, включая компенсационные и стимулирующие выплаты. Это значительное изменение, которое должно привести к увеличению размера компенсации за сверхурочную работу для многих сотрудников», — говорит юрист.
Ранее работодатели при расчете оплаты сверхурочной работы учитывали только тарифную часть заработной платы, игнорируя различные надбавки и премии. Новые правила подсчета вступят в силу с 1 сентября 2024 года, уточнил Русяев.
«Новый закон предусматривает определенную гибкость для работодателей. Если в локальных нормативных актах или трудовых договорах уже установлен более высокий размер оплаты за сверхурочную работу, работодатель не обязан пересматривать эти условия», — добавил он.
Русяев отметил, что новое положение призвано защитить интересы тех работников, которые уже пользуются более выгодными условиями оплаты сверхурочной работы.
Работодатель обязан оплачивать сверхурочную работу, эта обязанность закреплена в статье 152 ТК РФ. Данная норма устанавливает минимальные стандарты оплаты: за первые два часа сверхурочной работы оплата должна производиться не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы — не менее чем в двойном размер, пояснил юрист. Работник может вместо повышенной оплаты за сверхурочные часы также получить компенсацию в виде отгула.
«Работодатель должен получить письменное согласие работника, за исключением ряда случаев, прямо предусмотренных законом», — говорит Русяев, отмечая, что данная практика не распространяется на лишь на некоторые категории граждан, например, беременных женщины или работников в возрасте до 18 лет.
При этом, если работник остался на работе по собственной инициативе без явного поручения работодателя, то такой труд не будет считаться сверхурочной работой и не подлежит дополнительной оплате, уточнил юрист.