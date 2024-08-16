Юрист предупредил об изменении расчета оплаты сверхурочной работы

Работодатель обязан оплачивать сверхурочную работу, эта обязанность закреплена в статье 152 ТК РФ. Данная норма устанавливает минимальные стандарты оплаты: за первые два часа сверхурочной работы оплата должна производиться не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы — не менее чем в двойном размер, пояснил юрист. Работник может вместо повышенной оплаты за сверхурочные часы также получить компенсацию в виде отгула.