Юрист пояснил, как бороться с проблемными соседями

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Собственники многоквартирных домов обязаны поддерживать жилье в надлежащем виде и соблюдать права и интересы соседей. В случае нарушения общедомового порядка соседи вправе обращаться за помощью в различные ведомства, рассказал РИА Новости адвокат Станислав Мельник.
«Для начала можно обратиться в управляющую компанию дома и участковому полиции. Они инициируют проверку и проведут с жильцами профилактическую беседу», — говорит адвокат.
Нарушителей порядка можно привлечь и к административной ответственности. Для этого жильцам необходимо составить коллективную жалобу.
«О проблеме можно уведомить прокуратуру, Роспотребнадзор, жилинспекцию и районную администрацию. Если те проведут проверку, то собственник может получить административное наказание в виде штрафа от 1500 до 3000 рублей и предписание привести жилое помещение в надлежащее состояние (статья 8.52 КоАП. — Прим. ред.)», — уточняет Мельник.
Суд, по словам юриста, — последняя инстанция, обращение в которую может привести даже к выселению из квартиры. «Это возможно в случае многократных обращений соседей и неисполнения судебного решения», — подчеркивает эксперт.