Юрист пояснил, как бороться с проблемными соседями

«О проблеме можно уведомить прокуратуру, Роспотребнадзор, жилинспекцию и районную администрацию. Если те проведут проверку, то собственник может получить административное наказание в виде штрафа от 1500 до 3000 рублей и предписание привести жилое помещение в надлежащее состояние (статья 8.52 КоАП. — Прим. ред.)», — уточняет Мельник.