Юрист: получится ли у матери погибшего на СВО бойца отсудить 1 млрд у Гузеевой

После этого на женщину, по ее словам, обрушилась волна угроз и обвинений в связях с ЦИПсО. Виктория, проживающая в Швейцарии, уже заверила скриншоты переписки у нотариуса, перевела документы и направила иск в российский суд, требуя взыскать с телеведущей 1 млрд рублей моральной компенсации и принести публичные извинения. По данным телеграм-канала Mash, сын Виктории, Никита, родился в Орске, 16 лет жил в Швейцарии, а в 2014 году отправился на Украину, став защитником ЛДНР под позывным Винни. Он погиб в 2022 году в бою за Попасную.