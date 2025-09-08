Юрист: в России начнут массово сажать подростков, сообщающих данные своих карт мошенникам

Впервые в России возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 187 УК РФ против 16-летней школьницы из Красноярского края, которая передала реквизиты своей банковской карты мошенникам. По версии следствия, в июле 2025 года девушка откликнулась на объявление об удаленной работе в социальной сети. В ее рабочие обязанности входило переводить деньги на указанные счета за небольшое вознаграждение. Несовершеннолетняя не осознавала, что совершает преступление. Через ее карту прошли средства, украденные у жертвы. За несколько дней работы девушка получила всего 1,6 тыс. рублей. В МВД рассказали, что на школьницу вышли после того, как одна из жертв обратилась в полицию с заявлением.