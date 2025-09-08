Юрист: в России начнут массово сажать подростков, сообщающих данные своих карт мошенникам

Первый случай
Впервые в России возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 187 УК РФ против 16-летней школьницы из Красноярского края, которая передала реквизиты своей банковской карты мошенникам. По версии следствия, в июле 2025 года девушка откликнулась на объявление об удаленной работе в социальной сети. В ее рабочие обязанности входило переводить деньги на указанные счета за небольшое вознаграждение. Несовершеннолетняя не осознавала, что совершает преступление. Через ее карту прошли средства, украденные у жертвы. За несколько дней работы девушка получила всего 1,6 тыс. рублей. В МВД рассказали, что на школьницу вышли после того, как одна из жертв обратилась в полицию с заявлением.
Адвокат московской коллегии «Довгань Королева и партнеры» Дмитрий Емельянов отмечает прецедентный характер дела — впервые передача реквизитов карты квалифицирована по данной статье. Юрист пояснил, что в мошеннических схемах таких участников называют «дропперами». Это люди, которые предоставляют доступ к своим банковским счетам для обналичивания и перевода незаконных средств. Они выступают критически важным звеном для обхода банковских систем безопасности.
Вопрос умысла
«Для признания школьницы пособницей следствию недостаточно факта передачи реквизитов — нужно доказать, что она осознавала преступный характер действий и понимала, что помогает мошенникам», — заявил Емельянов.
Он отметил что если девушка была введена в заблуждение так называемым работодателем, искренне веря в легальную подработку, уголовная ответственность исключается из-за отсутствия умысла. В деле указано, что через счет прошли деньги жертвы, но без доказательства осведомленности обвиняемой дело может развалиться.
Эксперт связывает прецедент с вступившим в силу Федеральным законом от 24.06.2025 № 176-ФЗ, который ужесточил ответственность за передачу карт дропперам, повысив максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.
«Это сигнал для всех о том, что даже формальная передача реквизитов за вознаграждение теперь считается пособничеством. Не только владельцы карт, но и те, кто собирает, перепродает или выводит деньги, могут стать соисполнителями преступления».
Как поясняет адвокат Дмитрий Емельянов, если ранее подобные действия часто оставались без последствий или квалифицировались по более мягким статьям, то теперь даже несовершеннолетние, признанные виновными, могут столкнуться с реальным тюремным заключением.
По оценкам заместителя начальника следственного департамента МВД России генерал-майора юстиции Данила Филиппова, два миллиона человек могут стать фигурантами уголовных дел после вступления в силу закона о дропперах. Об этом он заявил в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме. Правоохранительные органы знали фамилии и адреса как минимум 30 тысяч дропперов.