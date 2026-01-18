Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист оценил риски от затягивания передачи квартиры Долиной

Юрист Соловьев: Долина рискует репутацией из-за затягивания с передачей квартиры.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Затягивание передачи квартиры новой собственнице несет большие репутационные риски для певицы Ларисы Долиной, рассказал РИА Новости заслуженный юрист РФ, ученый-правовед Иван Соловьев.

Срок добровольного выселения певицы из квартиры в Хамовниках истекает 19 января. В понедельник служба судебных приставов возбудила исполнительное производство о выселении Долиной.

«Думаю, что сейчас общественное восприятие происходящего вышло на некую критическую точку. Дальнейшее чинение препятствий добросовестному приобретателю может существенно повысить репутационные риски для Долиной», — сказал Соловьев.

Верховный суд России 16 декабря 2025 года признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.