Юрист оценил риски от затягивания передачи квартиры Долиной

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Затягивание передачи квартиры новой собственнице несет большие репутационные риски для певицы Ларисы Долиной, рассказал РИА Новости заслуженный юрист РФ, ученый-правовед Иван Соловьев.
Срок добровольного выселения певицы из квартиры в Хамовниках истекает 19 января. В понедельник служба судебных приставов возбудила исполнительное производство о выселении Долиной.
«Думаю, что сейчас общественное восприятие происходящего вышло на некую критическую точку. Дальнейшее чинение препятствий добросовестному приобретателю может существенно повысить репутационные риски для Долиной», — сказал Соловьев.
Верховный суд России 16 декабря 2025 года признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.