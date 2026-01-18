Юрист оценил риски от затягивания передачи квартиры Долиной

Верховный суд России 16 декабря 2025 года признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.