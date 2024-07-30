Юрист оценил планы Дурова раскрыть код своего ДНК в базе доноров спермы

В понедельник Дуров сообщил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, которые появились на свет благодаря донорству спермы. По его словам, он начал ее сдавать 15 лет назад, также предприниматель планирует раскрыть исходный код своего ДНК, чтобы его дети при желании смогли найти друг друга.
«Многие женщины, воспользовавшиеся ранее донорской спермой, начнут сравнивать генетические референсы своего ребенка и потенциального отца-миллиардера. В случае выявления совпадений Дурова накроет волна судебных исков, ведь среди сотни счастливых женщин наверняка найдется несколько десятков, которые станут утверждать, что забеременели не в результате ЭКО, а после случайного полового контакта с предпринимателем», — считает Хаминский.
Кроме того, первый случай донорства Дурова не был анонимным — один из его друзей попросил его сдать материал в клинике, поскольку они с супругой не могли иметь детей, напоминает юрист. Это тот случай, когда биологический отец может быть признан юридическим родителем, говорит Хаминский, но для этого нужна полная оценка документов, которыми была оформлена процедура, и тому, как она проходила на самом деле.
«В большинстве стран мира применяются довольно универсальные правовые нормы, относящиеся к вопросам наследования, но есть и исключения. Например, там, где государственной религией является ислам, наследственные споры могут разрешаться по законам шариата», — заключил юрист.
Хаминский считает, что если Дуров не хочет до конца жизни отстаивать свое состояние в суде, то ему не стоит отходить от главного принципа донорства спермы — анонимности.