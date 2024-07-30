Юрист оценил планы Дурова раскрыть код своего ДНК в базе доноров спермы

Кроме того, первый случай донорства Дурова не был анонимным — один из его друзей попросил его сдать материал в клинике, поскольку они с супругой не могли иметь детей, напоминает юрист. Это тот случай, когда биологический отец может быть признан юридическим родителем, говорит Хаминский, но для этого нужна полная оценка документов, которыми была оформлена процедура, и тому, как она проходила на самом деле.