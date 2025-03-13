Юрист объяснила, могут ли студента колледжа оставить на второй год

Она ответила на этот вопрос в разговоре с «Мелом». Одна из читательниц издания поинтересовалась, могут ли без академа перевести студента колледжа, который учится на бюджете, на курс ниже после промежуточной аттестации.
Юрист рассказала, что плохие результаты промежуточной аттестации считаются академической задолженностью. Учащийся должен ее ликвидировать. Тех, кто по уважительной причине не прошел промежуточную аттестацию или получил академическую задолженность, переводят в следующий класс или на следующий курс условно.
Проходить промежуточную аттестацию ученик может не более двух раз в сроки, которые установила образовательная организация. При этом на второй год, если долги не сданы, оставляют только школьников.
Если человек обучается по основным профессиональным образовательным программам (в том числе по программам среднего профессионального образования) и он не ликвидировал задолженность, его отчислят за невыполнение обязанностей «по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана». Это прописано в ч. 11 ст. 58 закона № 273-ФЗ.
Таким образом, образовательная организация среднего профобразования не может перевести студента, который вовремя не сдал долги, на повторное обучение или на другую программу. Его должны будут отчислить досрочно по инициативе учреждения. Причем независимо от того, на каких условиях (на бюджете или коммерции) он учился.
«Однако стоит отметить, что, согласно ч. 2 ст. 62 закона № 273-ФЗ, студент, отчисленный из образовательной организации по ее инициативе, может быть в ней восстановлен на условиях, определяемых локальным нормативным актом этой организации», — уточнила юрист.