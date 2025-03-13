Юрист объяснила, могут ли студента колледжа оставить на второй год

Таким образом, образовательная организация среднего профобразования не может перевести студента, который вовремя не сдал долги, на повторное обучение или на другую программу. Его должны будут отчислить досрочно по инициативе учреждения. Причем независимо от того, на каких условиях (на бюджете или коммерции) он учился.