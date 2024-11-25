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Юрист объяснила, кто может получить тринадцатую зарплату в 2024 году

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Платить или нет тринадцатую зарплату, полностью зависит от усмотрения работодателя. Кому эту выплату начислят и может ли она быть урегулирована законодательно, в интервью агентству «Прайм» рассказала Анна Иванова, партнер практики трудового права BGP Litigation.

Источник: © РИА Новости

По словам юриста, тринадцатую зарплату платят во многих компаниях — где-то она заменяет новогодний подарок работникам, где-то является индексацией, а где-то право на нее зафиксировано в коллективном договоре. Общее одно — обязательной эта выплата не является. Иными словами, рассчитывать на нее могут лишь те сотрудники, которым работодатель решит ее заплатить.

Между тем, Иванова советует всё же включить условие о тринадцатой зарплате в положение об оплате труда. Например, можно указать, что она заменяет ежегодную индексацию или зависит от дохода предприятия.

«Буквально 2−3 предложения помогут работодателю в суде, если работник пойдет за выплатой или за индексацией, ведь положение о премиях в Трудовом кодексе прописано весьма абстрактно», — пояснила она.