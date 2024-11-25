Юрист объяснила, кто может получить тринадцатую зарплату в 2024 году

По словам юриста, тринадцатую зарплату платят во многих компаниях — где-то она заменяет новогодний подарок работникам, где-то является индексацией, а где-то право на нее зафиксировано в коллективном договоре. Общее одно — обязательной эта выплата не является. Иными словами, рассчитывать на нее могут лишь те сотрудники, которым работодатель решит ее заплатить.
Между тем, Иванова советует всё же включить условие о тринадцатой зарплате в положение об оплате труда. Например, можно указать, что она заменяет ежегодную индексацию или зависит от дохода предприятия.
«Буквально 2−3 предложения помогут работодателю в суде, если работник пойдет за выплатой или за индексацией, ведь положение о премиях в Трудовом кодексе прописано весьма абстрактно», — пояснила она.