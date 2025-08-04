Юрист объяснила, какое наказание грозит россиянам за самовольную постройку

По ее словам, постройку могут признать самовольной, если ее возвели на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, а также если разрешенное использование участка не допускает строительства на нем данного объекта. Кроме того, ответственность наступит в том случае, если строительство осуществлялось без получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.