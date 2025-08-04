Юрист объяснила, какое наказание грозит россиянам за самовольную постройку

По ее словам, постройку могут признать самовольной, если ее возвели на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, а также если разрешенное использование участка не допускает строительства на нем данного объекта. Кроме того, ответственность наступит в том случае, если строительство осуществлялось без получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.
«При рассмотрении судами споров о сносе самовольных построек устанавливается возможность (или отсутствие таковой) устранения нарушений, допущенных при возведении самовольной постройки, а также наличие/отсутствие нарушений прав третьих лиц и угрозы жизни и здоровью граждан при дальнейшей эксплуатации такой постройки», — отметила Стрежнева.
В конце июля Верховный суд России (ВС РФ) постановил, что незаконно построенные здания не обязательно сносить, если они безопасны и не мешают соседям.