Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист объяснила, что запрещено хранить на лестничной площадке и в общем коридоре

Одним из ключевых принципов противопожарной защиты многоквартирных домов является избегание захламления путей эвакуации жильцов горючими и легковоспламеняющимися предметами. К таким путям относятся лестничные площадки, лоджии, запасные выходы. Какое наказание ждет нарушителей, рассказала адвокат Елена Кудерко.

Источник: РИА "Новости"

Противопожарные правила также запрещают обустраивать кладовые на лестничных клетках и поэтажных коридорах.

Какие еще ограничения необходимо соблюдать, чтобы избежать иска от управляющей компании и административного штрафа в размере от 5 000 до 50 000 рублей?

«Если проектной документацией МКД не предусмотрены специальные помещения для хранения, такие, как колясочные, кладовые, то самостоятельное обустройство таких мест является грубым нарушением закона», — отмечает адвокат.

Во-первых, нарушаются права других жильцов МКД, поскольку все свободное пространство подъезда является их общей собственностью. Соответственно, самовольный захват ограничивает права соседей и делает невозможным совместное использование мест общего пользования.

Во-вторых, противопожарная безопасность жилища — приоритет для надзорных органов. Поэтому ряд положений законодательства напрямую ограничивает возможности жильцов, по использованию пространства МКД.

Так, к примеру, запрещается:

— размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;

— снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

— проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты.

При этом к легковоспламеняющимся предметам относятся вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов, разъясняет юрист.

Проверку соблюдения требований закона могут произвести по заявлению соседей, управляющей компании или при плановой проверке.

Если выявят нарушение, то составят протокол, и виновное лицо будет привлечено к административной ответственности.

По иску управляющей компании собственник-нарушитель должен будет за свой счет демонтировать самовольную кладовую и привести поэтажный коридор в первоначальное состояние, объяснила Елена Кудерко.