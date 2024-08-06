Юрист объяснила, что запрещено хранить на лестничной площадке и в общем коридоре

Противопожарные правила также запрещают обустраивать кладовые на лестничных клетках и поэтажных коридорах.
Какие еще ограничения необходимо соблюдать, чтобы избежать иска от управляющей компании и административного штрафа в размере от 5 000 до 50 000 рублей?
«Если проектной документацией МКД не предусмотрены специальные помещения для хранения, такие, как колясочные, кладовые, то самостоятельное обустройство таких мест является грубым нарушением закона», — отмечает адвокат.
Во-первых, нарушаются права других жильцов МКД, поскольку все свободное пространство подъезда является их общей собственностью. Соответственно, самовольный захват ограничивает права соседей и делает невозможным совместное использование мест общего пользования.
Во-вторых, противопожарная безопасность жилища — приоритет для надзорных органов. Поэтому ряд положений законодательства напрямую ограничивает возможности жильцов, по использованию пространства МКД.
Так, к примеру, запрещается:
— размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;
— снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
— проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты.
При этом к легковоспламеняющимся предметам относятся вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов, разъясняет юрист.
Проверку соблюдения требований закона могут произвести по заявлению соседей, управляющей компании или при плановой проверке.
Если выявят нарушение, то составят протокол, и виновное лицо будет привлечено к административной ответственности.
По иску управляющей компании собственник-нарушитель должен будет за свой счет демонтировать самовольную кладовую и привести поэтажный коридор в первоначальное состояние, объяснила Елена Кудерко.