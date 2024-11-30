Юрист объяснил запрет на ввоз в Россию сырого мяса и картофеля

«А вот любой готовой еды, в том числе попавшей под продуктовое эмбарго, можно ввезти не более 5 килограммов. Но только в фабричной упаковке, иначе таможенники могут потребовать фитосанитарный или ветеринарный сертификат», — пояснил Шиманский.