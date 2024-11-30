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Юрист объяснил запрет на ввоз в Россию сырого мяса и картофеля

Адвокат Шиманский: сырое мясо и картофель нельзя ввозить из-за риска инфекций.

Источник: Газета.Ру

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Запрет на ввоз в Россию ряда пищевых продуктов продиктован не стремлением оградить граждан от «санкционки» или кому-то «насолить», а необходимостью оградить людей от возбудителей заразных заболеваний, в том числе, общих для человека и животных, разъяснил агентству «Прайм» адвокат МКА «Советник-Центр» Александр Шиманский.

Он напомнил, что по действующим правилам под запрет подпадают копченая и сырая рыба, сырое мясо и разливное молоко — все это без заводской упаковки.

Запрещен ввоз картофеля, семян, черенков и луковиц. Это также связано с риском распространения опасных болезней растений.

«А вот любой готовой еды, в том числе попавшей под продуктовое эмбарго, можно ввезти не более 5 килограммов. Но только в фабричной упаковке, иначе таможенники могут потребовать фитосанитарный или ветеринарный сертификат», — пояснил Шиманский.

Ввезенные с нарушениями продукты будут конфискованы и уничтожены за счет нарушителя. Помимо этого, ему грозит штраф согласно статье 16.1 КоАП РФ, заключил он.