Юрист: какая недвижимость есть у Пугачевой и при каком условии певица может лишиться имущества в РФ

Адвокат Александр Трещев обратился в суд с иском против певицы Аллы Пугачевой. Поводом к обращению послужило скандальное интервью артистки Екатерине Гордеевой*, в котором Пугачева назвала торрориста Джохара Дудаева «приличным и интеллигентным» человеком. Трещев требует, что Пугачева выплатила 1,5 млрд рублей за свои высказывания, который он назвал оскорбительными для себя и ветеранов боевых действий в Чечне.
Кроме того, адвокат обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания певицы на предмет оправдания терроризма, экстремизма и фейков про российские вооруженные силы.
Сама Пугачева с 2022 года проживает в Израиле, но в России у нее осталось немало объектов дорогостоящей недвижимости.
Замок в деревне Грязь
Наиболее известным объектом недвижимости, принадлежащим Пугачевой, считается замок в деревне Грязь, его стоимость оценивается примерно в 600 млн рублей. При этом артистка и ее супруг Максим Галкин* за 15 лет владения объектом недвижимости сэкономили 180 млн рублей, поскольку самого замка на кадастровой карте нет. По этой причине они платили налог исключительно земельный участок площадью 12 тыс. квадратных метров — 170 тысяч рублей в год. С домом сумма налога составила бы уже 12 млн рублей.
В настоящее время замок без жильцов находится не в лучшем виде: на стенах видна плесень, а на металлических покрытиях — ржавчина.
Пугачева в своем недавнем интервью призналась, что хотела бы открыть в своем замке «Музей любви». Она выразила надежду, что ее дети воплотят эту мечту.
Дача у Истринского водохранилища
Также Пугачева владеет шикарной дачей на берегу Истринского водохранилища. Его стоимость оценивается примерно в 150 млн рублей. Официально собственность записана на внука артистки Никиту Преснякова, хотя фактическим ее владельцем считается сама Пугачева.
В прошлом году она пыталась продать свою дачу площадью 760 квадратных метров. Сначала певица просила за нее 225 млн рублей, затем понизила ценник до 150 млн, но покупатели так и не нашлись. И тогда она решили сдавать ее за 2 млн в месяц.
Другие объекты недвижимости
Еще одна дача Пугачевой находится в ДСК «Творчество» в Новой Москве. На участке расположены двухэтажный дом, гараж и несколько иных строений. Также у артистки есть квартира в центре Москвы, в Филипповском переулке в районе Арбата. Площадь квартиры составляет порядка 303 «квадратов». Также до 2014 года она владела пятикомнатной квартирой на Тверской улице, которую в итоге переписала на дочь Кристину Орбакайте.
Согласно данным СМИ, общая стоимость имущества Пугачевой и ее супруга составляет порядка 4 млрд рублей.
Могут ли Пугачеву лишить имущества в России
Юрист Илья Ремесло специально для ВФокусе Mail объяснил, что в нынешнем статусе Пугачевой у певицы не могут взыскать имущество в России.
«Иск заявлен, насколько я понимаю, о защите чести и достоинства, и по таким делам 1,5 миллиарда никто и никогда взыскивать не будет. Это будет, максимум, 50−100 тысяч рублей и лишь в случае, если истец докажет, что эти слова как-то его лично затронули. А в данном случае я не вижу, как бы он смог это сделать», — сказал Ремесло.
По словам эксперта, изъять у артистки имущество можно ли в случае признания экстремистской.
«Изъято имущество может быть по аналогии с телеведущим Александром Невзоровым, когда его и его семью признали экстремистским объединением. И тогда их имущество, соответственно, конфисковали в доход государства. Вот в таком случае конфискация возможна», — объяснил юрист.
*признан иноагентом в России