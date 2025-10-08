Эксперт: почему Россия избавляется от конвенции против пыток

В новом выпуске ведущие обсудили тот факт, что президент подписал закон о денонсации европейской конвенции по предупреждению пыток. На это решение РФ бурно отреагировали западные медиа. Шота Горгадзе разъяснил, в чем суть юридического вопроса.
«Пускай они сначала расскажут это тюрьме в Гуантанамо. Есть такая тюрьма. Известны кадры издевательств и пыток над заключенными, которые происходили в Соединенных Штатах Америки. Потому что эта тюрьма имела прямое подчинение юрисдикции США. И давайте посмотрим, что творится в тюрьмах других стран. В Российской Федерации… я никогда никому не пожелаю оказаться в тюрьме, но у нас нормальные условия. И более того, конвой обращается к содержащимся под стражей на “вы”», — отметил юрист.
Горгадзе дал понять, что в российских тюрьмах ситуация изменилась в лучшую сторону после завершения 90-х годов. По словам адвоката, вопрос физического воздействия на людей можно решать с помощью внутренних законов.
«Вместе с этим ушли и методы, когда какое-то физическое воздействие оказывалось на людей, оказавшихся в местах не столь отдаленных. Сегодня реально этого нет. Я имею в виду, что нам не нужен международный институт, надзирающий над нашим внутренним правом для того, чтобы привести у нас в порядок то, что мы сами можем сделать. Я думаю, именно в этом заключается идея и смысл отказа от международного контроля. Почему кто-то со стороны должен контролировать нас, когда мы сами понимаем, что пытать людей нельзя. И мы можем это внутренними законами и внутренними документами ограничить», — пояснил он.
Горгадзе также рассказал, что раньше Россия работала по схеме главенства международного права, а сейчас в приоритете национальное право, как это принято, например, у американцев.
«Потому что на протяжении определенного периода истории мы старались подружиться с европейскими странами. Сказать: “Слушайте, мы в общем-то открыты для полного диалога, мы даже мораторий на смертную казнь наложили”. И много внутренних законов подогнали под стандарты и нормы международных законов. Когда мы поняли, что в ответ получаем санкции, неприятие со стороны ЕС и других стран Запада, мы повернулись лицом к своему праву и вернули верховенство национального права над международным», — добавил Горгадзе в эфире шоу «Центральный канал» на платформе VK.