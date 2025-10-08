Эксперт: почему Россия избавляется от конвенции против пыток

«Вместе с этим ушли и методы, когда какое-то физическое воздействие оказывалось на людей, оказавшихся в местах не столь отдаленных. Сегодня реально этого нет. Я имею в виду, что нам не нужен международный институт, надзирающий над нашим внутренним правом для того, чтобы привести у нас в порядок то, что мы сами можем сделать. Я думаю, именно в этом заключается идея и смысл отказа от международного контроля. Почему кто-то со стороны должен контролировать нас, когда мы сами понимаем, что пытать людей нельзя. И мы можем это внутренними законами и внутренними документами ограничить», — пояснил он.