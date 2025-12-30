Юрист объяснил, почему отпустили избивших депутата мигрантов

18 июля 2024 года конфликт между мигрантами и местными жителями на Девятой просеке в Самаре перерос в потасовку. Депутат Михаил Матвеев и его водитель, проезжавшие мимо, решили вмешаться и остановить драку. Парламентарий показал удостоверение и призвал всех к порядку, но вместо этого получил удар по голове. По версии следствия, нападавшие — граждане Узбекистана и Таджикистана Некруз Бохиров и Мурод Мусуров, а также несовершеннолетний — избили их подручными средствами: палкой и кирпичом. В результате Матвеев разбили голову, а водителю — сломали ключицу.