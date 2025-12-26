Юрист: сможет ли Абрамович вернуть 5,3 млрд фунтов стерлингов

Эксперт напомнил, что проблемы у бизнесмена начались уже давно, еще в 2018 году с отказа в продлении визы инвестора. В 2022 году газета The Sun писала, что российский предприниматель не сможет получить вид на жительство в Великобритании, если за ним обратится. Активы Романа Абрамовича были заморожены в марте того же года, сразу после введения против него санкций Великобритании и Европейского союза в связи с событиями на Украине. После этого правительство зависимой от британской короны территории Джерси также заморозило активы миллиардера, находящиеся на острове, на общую сумму около £5,3 млрд. Именно эти средства (включая выручку от продажи футбольного клуба «Челси») стали предметом текущего судебного разбирательства.