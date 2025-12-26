Юрист: сможет ли Абрамович вернуть 5,3 млрд фунтов стерлингов

Битва за миллиарды
Российский бизнесмен и миллиардер Роман Абрамович контратаковал британские власти в борьбе за замороженные миллиарды. В ответ на требование премьер-министра Великобритании Кира Стармера перечислить £2,5 млрд от продажи футбольного клуба «Челси» на помощь Украине к 17 марта, миллиардер собрал команду из элитных международных адвокатов.
В ее состав вошли экс-теневой генеральный прокурор Англии и другие ведущие юристы. Их стратегическая задача — оспорить в судах Джерси решение о передаче средств. Эти активы были заморожены властями острова еще в 2022 году в рамках расследования их происхождения, а общая сумма спорных активов достигает порядка £5,3 млрд.
Абрамович уже добился первых тактических успехов: суд обязал правительство Джерси компенсировать ему часть судебных издержек, и теперь бизнесмен планирует взыскать около £2,5 млн.
На фоне судебных тяжб финансовое положение самого олигарха остается устойчивым. Его состояние Forbes оценивает в $9,2 млрд. Диверсифицировав активы через инвестиционную компанию Millhouse и сместив фокус на Турцию и Азию, Абрамович сохранил влияние, получив израильское и португальское гражданства и переехав в Стамбул.
Ход судебного процесса
Директор Центра Европейской информации Николай Топорнин считает, что дать точный прогноз исходу дела сложно из-за закрытого характера судебного производства. «Никто не будет разглашать аргументы Абрамовича или аргументы британской стороны», — пояснил он.
Эксперт напомнил, что проблемы у бизнесмена начались уже давно, еще в 2018 году с отказа в продлении визы инвестора. В 2022 году газета The Sun писала, что российский предприниматель не сможет получить вид на жительство в Великобритании, если за ним обратится. Активы Романа Абрамовича были заморожены в марте того же года, сразу после введения против него санкций Великобритании и Европейского союза в связи с событиями на Украине. После этого правительство зависимой от британской короны территории Джерси также заморозило активы миллиардера, находящиеся на острове, на общую сумму около £5,3 млрд. Именно эти средства (включая выручку от продажи футбольного клуба «Челси») стали предметом текущего судебного разбирательства.
При этом Топорнин признал вклад Абрамовича в британский спорт: «Я помню, что команда “Челси” пребывала в бедственном положении. Пришел Абрамович, вкладывал гигантские суммы. Она стала чемпионом. При нем были явные успехи».
Однако, по мнению юриста, эти обстоятельства не будут иметь решающего значения для суда. Он подчеркнул, что суд будет руководствоваться регуляторными правилами, «которые позволяют замораживать любые средства, за которыми просматриваются какие-то российские интересы».
Эксперт допустил, что британская сторона имеет собственный экономический интерес в замороженных средствах. «Я думаю, даже для них это возможность что-то заработать на этих деньгах. Поскольку средства заблокированы, они фактически находятся в распоряжении банка, который может использовать их с выгодой для себя», — предположил юрист.
Юрист также напомнил, что банковская система Лондона не возвращает средства, которые решила изъять под любым предлогом. Например, в последнее время таким поводом стала формулировка «доказательства законного происхождения активов». Эксперт отметил, что подобные требования сейчас предъявляют даже рядовым вкладчикам при заморозке небольших сумм.
«Именно невозможность доказать “безупречное” по мнению британцев происхождение капитала становится главным козырем британской стороны — они будут использовать любую формальную зацепку», — резюмировал Топорнин.