Юрист объяснил, могут ли человеку запретить кормить бездомных животных

В разговоре с Общественной службой новостей он сообщил, что закон не запрещает — а значит, разрешает — любым людям, любителям и не-любителям животных, ухаживать за бродячими собаками и кошками. Здесь нет ограничений. Вместе с тем есть санитарно-эпидемиологические нормы и нормы проживания. Также существует часть 3 статьи 17 Конституции РФ. В ней говорится, что при осуществлении прав и свобод одних лиц не должно быть нарушения прав и свободы других. Иными словами, кормление бездомных животных не должно приводить к антисанитарии и подвергать соседей опасности.
«Это главное требование. Соответственно, любая ответственность за такие действия может наступать только в соответствии с реальными последствиями», — подчеркнул Иван Соловьев.
Допустим, ТСЖ может попробовать привлечь человека к ответственности, если он регулярно оставлял в подъезде еду, и из-за этого в доме завелись тараканы. Также жилец, покусанный собаками, которых подкармливал его сосед, может попытаться взыскать с него компенсацию. Однако не факт, что им это удастся — формально человек, кормивший животных, не является их хозяином.
Юрист отметил, что виновник ЧП может в добровольном порядке все возместить. В противном случае нужно будет приглашать свидетелей, которые скажут, что именно этот человек привлекал животных, выкладывал еду, оберегал их, гарантировал всем, что все будет хорошо, но, несмотря на это, какой-то жилец пострадал (или был нанесен ущерб его одежде).
«Суд может к этому по-разному отнестись, в том числе и не найти причинно-следственной связи между тем, что кто-то кормил животных и они на кого-то напали. А может и найти. Все будет зависеть от полноты предоставленной информации, аргументов и так далее», — объяснил эксперт.
В любом случае до суда дело может дойти только в крайнем случае, когда уже что-то произошло. Если же все хорошо и человек спокойно подкармливает животных, то безосновательно запретить ему это делать нельзя. Это можно сделать, если в уставе ТСЖ прописана конкретная норма о недопуске бездомных собак и кошек на придомовую территорию. Тогда человеку все же придется жить по общим правилам и подкармливать животных в другом месте. Если такой нормы нет, решить вопрос можно будет только в частном порядке.
Иван Соловьев отметил, что управляющая компания может обсудить ситуацию на общем собрании. На него может прийти дворник или уборщица и пожаловаться на мусор, оставляемый теми, кто подкармливает животных. В связи с этим если кто-то кормит собаку или кошку около подъезда, то нужно убирать за собой, не должно быть раскиданных остатков еды.
«Часто начинают пугать уголовной ответственностью, статьей 245 УК РФ, административным наказанием за незаконное содержание животных и тому подобное. В таких случаях нужно четко доносить свою позицию до окружающих — реально ли это опасность, реально ли эта собака агрессивна и так далее», — добавил юрист.
По его словам, с точки зрения права вопрос подкормки бродячих животных действительно имеет множество тонкостей — с одной стороны, из-за отсутствия правовых ограничений на такие действия, а с другой, из-за их возможных последствий.
Юрист подчеркнул, что баланс между тем, чтобы ухаживать, помогать и кормить бездомных кошек и собак, и безопасностью соседей, должен быть соблюден.
«Мы все очень любим животных, но в этой любви не надо забывать о правах других людей», — резюмировал эксперт.
К слову о кошках. Многие считают их независимыми и отчужденными. Однако это не совсем так, выяснили недавно исследователи.
Айгуль Сабитова