Юрист объяснил, могут ли человеку запретить кормить бездомных животных

В любом случае до суда дело может дойти только в крайнем случае, когда уже что-то произошло. Если же все хорошо и человек спокойно подкармливает животных, то безосновательно запретить ему это делать нельзя. Это можно сделать, если в уставе ТСЖ прописана конкретная норма о недопуске бездомных собак и кошек на придомовую территорию. Тогда человеку все же придется жить по общим правилам и подкармливать животных в другом месте. Если такой нормы нет, решить вопрос можно будет только в частном порядке.