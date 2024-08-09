Юрист объяснил, кто несёт ответственность за опечатки в паспорте

Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что жительница Нефтеюганска отсудила более 170 тыс. рублей у местных полицейских за сорвавшийся отпуск в Таиланде, так как её не выпустили из страны из-за опечатки в загранпаспорте. Причиной произошедшего стал «Страврополь» вместо «Ставрополя» в графе «место рождения».
«По общему правилу вред, в том числе убытки, в полном объёме возмещается причинителем такого вреда. В данном случае и формальной, и реальной целью получения загранпаспорта является реализация права гражданина на выезд за пределы Российской Федерации. Отказ в выезде связан непосредственно с ошибкой, допущенной сотрудником госоргана. Следовательно, именно этот орган обязан оплатить стоимость туристической путёвки и возместить расходы по проезду туристки до аэропорта убытия, а затем до места жительства», — сказал юрист.
По его мнению, вынесенное решение, скорее всего, станет прецедентным для подобных случаев. Но он предупредил, что гражданам, совершившим собственные ошибки при заполнении документов, не стоит рассчитывать на благосклонность суда.