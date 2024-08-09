Юрист объяснил, кто несёт ответственность за опечатки в паспорте

«По общему правилу вред, в том числе убытки, в полном объёме возмещается причинителем такого вреда. В данном случае и формальной, и реальной целью получения загранпаспорта является реализация права гражданина на выезд за пределы Российской Федерации. Отказ в выезде связан непосредственно с ошибкой, допущенной сотрудником госоргана. Следовательно, именно этот орган обязан оплатить стоимость туристической путёвки и возместить расходы по проезду туристки до аэропорта убытия, а затем до места жительства», — сказал юрист.