Юрист объяснил, когда штрафуют за работу на дому

По закону, предпринимательская деятельность в квартире не запрещается, но есть нюансы. Бизнес не должен мешать другим жильцам, уточнил в беседе с «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.
То есть наказание могут назначать, если бизнес создает неудобства для соседей, лишает их возможности отдохнуть, увеличивается нагрузка на электро- и водоснабжение. Кроме того, при осуществлении предпринимательской деятельности нужно соблюдать режим тишины и не захламлять места общего пользования. Также необходимо следить за соблюдением норм санитарно-гигиенического, эпидемиологического, экологического и противопожарного законодательства.
Согласно статье 17 Жилищного кодекса России, в жилых помещениях нельзя размещать промышленное производство, гостиницы и проводить миссионерскую деятельность. Жильцы также должны соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 мая 2021 г. № 292/пр. То есть в квартире нельзя создавать «офис, склад, продуктовый магазин, кафе, гостиницу, медицинский кабинет» и любое производство.
«Разрешены разные виды интеллектуальной и творческой работы — репетиторство, коучинг, консультирование, работа в онлайн сфере, отдельные виды народных промыслов, не требующие применения лакокрасочных работ и повышенного шума. Есть случаи, когда при соблюдении целого ряда законодательных актов и условий в квартирах открывались частные детские сады», — добавил юрист.
За использование квартиры не по назначению по статье 7.21 КоАП РФ грозит штраф: для граждан — от 1 до 1,5 тыс. руб., для должностных лиц — от 2 до 3 тыс. руб, для юридических лиц — от 20 до 30 тыс. руб. Могут назначить и другие штрафы. Так, при нарушении санитарно-гигиенических норм и противоэпидемических мероприятий по статье 6.3. КоАП нарушителю тоже грозит штраф: для граждан — 100−500 ₽, для должностных лиц — от 500 до 1 тыс. руб. на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 500 до 1 тыс. руб. (или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток), для юрлиц — от 10 до 20 тыс. руб. (или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток).
Штраф полагается и за нарушение норм пожарной безопасности (статья 20.4 КоАП РФ): для граждан — 5−15 тыс. руб., для должностных лиц — 20−30 тыс. руб., для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — 40−60 тыс. руб., для юрлиц — 300−400 тыс. руб.
Ранее депутаты Госдумы предложили обязать владельцев квартир письменно согласовывать с соседями сдачу жилья в аренду. Соавтор инициативы — первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, цель законопроекта — защитить права соседей собственника, который сдает свою квартиру в аренду. Как считает депутат, вероятно, у такого собственника несколько квартир, он получает доход от сдачи жилья, а издержки ложатся на соседей.
При добросовестной аренде согласовывать сдачу квартиры не нужно, добавил Кошелев. Он уточнил, что у граждан должен быть правовой инструмент, чтобы препятствовать «наплевательскому отношению» к содержанию общего имущества и тишине ночью, «квартиры в МКД не должны превращаться в гостиницы».