Юрист объяснил, когда штрафуют за работу на дому

За использование квартиры не по назначению по статье 7.21 КоАП РФ грозит штраф: для граждан — от 1 до 1,5 тыс. руб., для должностных лиц — от 2 до 3 тыс. руб, для юридических лиц — от 20 до 30 тыс. руб. Могут назначить и другие штрафы. Так, при нарушении санитарно-гигиенических норм и противоэпидемических мероприятий по статье 6.3. КоАП нарушителю тоже грозит штраф: для граждан — 100−500 ₽, для должностных лиц — от 500 до 1 тыс. руб. на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 500 до 1 тыс. руб. (или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток), для юрлиц — от 10 до 20 тыс. руб. (или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток).