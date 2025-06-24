Юрист объяснил, какие автомобили будут отправляться в зону СВО после изъятия

Проект постановления, находящийся на стадии согласования, предусматривает несколько этапов изъятия брошенных транспортных средств. Согласно документу, уведомление о необходимости удаления автомобиля будет размещено на лобовом стекле и опубликовано на сайте мэрии. Если в течение семи дней владелец не объявится, будет составлен акт, после чего машина будет эвакуирована.
«Такие машины не только портят внешний вид города, но и создают опасность для детей, которые могут играть рядом с ними. Брошенные автомобили могут использоваться для сокрытия опасных предметов, что представляет угрозу для общественной безопасности», — сказал эксперт, отметив, что считает инициативу «необходимой и полезной». По его словам, основная цель проекта — очистить дороги и дворы от автомобилей, которые годами стоят брошенными и разрушаются.
Он добавил, что граждане должны проявлять ответственность и сообщать о подобных автомобилях в государственные органы. Однако, как подчеркивает Бендер, реализация проекта может столкнуться с рядом проблем. Основная из них — исполнение работы по транспортировке, выявлению брошенных транспортных средств, что создаст дополнительную нагрузку на бюджет субъекта. Также важным вопросом является прозрачность и справедливость процедуры уведомления и изъятия автомобилей.
«Если на автомобиле присутствуют номера, их можно использовать для установления владельца через ГАИ. Владелец будет уведомлен о необходимости убрать транспортное средство, а в случае игнорирования машина будет изъята и утилизирована», — объяснил Бендер.
По его мнению, важно, чтобы уведомление об изъятии автомобиля было правильно оформлено и доставлено владельцу. Это должно быть закреплено на законодательном уровне, чтобы избежать спорных ситуаций.
Бендер отметил, что ответственность за транспортное средство должна лежать прежде всего на самом владельце.
Эксперт также выразил уверенность, что данная инициатива положительно скажется на городской среде. «Будет меньше железа, которое просто стоит, гниет. Меньше будет каких-то травмоопасных ситуаций. Меньше будет возможностей для совершения терактов, например», — сказал он. Кроме того, Бендер считает, что отправка автомобилей на территорию СВО будет полезна для выполнения целей спецоперации.
Кроме того, он не исключил, что подобная практика может быть распространена и на другие регионы. «Если регион, субъект в лице губернатора либо в лице депутатов выдвинут такую инициативу либо губернатор примет данное решение о проведении, да, утилизации данных автомобилей либо отправлении их на территорию СВО для помощи, то почему нет?» — заключил эксперт.