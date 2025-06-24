Юрист объяснил, какие автомобили будут отправляться в зону СВО после изъятия

«Такие машины не только портят внешний вид города, но и создают опасность для детей, которые могут играть рядом с ними. Брошенные автомобили могут использоваться для сокрытия опасных предметов, что представляет угрозу для общественной безопасности», — сказал эксперт, отметив, что считает инициативу «необходимой и полезной». По его словам, основная цель проекта — очистить дороги и дворы от автомобилей, которые годами стоят брошенными и разрушаются.