Юрист объяснил, как работодатели могут следить за сотрудниками

Он напомнил, что закон позволяет работодателям устанавливать средства фото- и видеофиксации рабочего процесса, но это должно быть прописано в локальных нормативных актах. Кроме того, фото и видео работников могут быть признаны биометрическими персональными данными, и понадобится получить от них соответствующее разрешение.