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Юрист объяснил, как работодатели могут следить за сотрудниками

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Слежка за работниками в России разрешена, но лишь до известных пределов, рассказал в интервью агентству «Прайм» адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
Источник: РИА "Новости"

Он напомнил, что закон позволяет работодателям устанавливать средства фото- и видеофиксации рабочего процесса, но это должно быть прописано в локальных нормативных актах. Кроме того, фото и видео работников могут быть признаны биометрическими персональными данными, и понадобится получить от них соответствующее разрешение.

Работодатель обязан на видном месте установить таблички о том, что ведется съемка. Он не вправе устанавливать скрытые от работников видеокамеры. Контроль переписки возможен, но лишь в рамках рабочей учетной записи и корпоративного почтового ящика. За нарушение работодателя могут оштрафовать на 300−700 тысяч рублей, заключил Данилов.