Юрист: чем грозит россиянам оформление казахстанских карт

Ключевым моментом, по словам Жорина, является не сам факт владения иностранными финансовыми инструментами, а способ их получения и использования. Юрист отмечает, что такие схемы массово применялись для обхода ограничений на трансграничные переводы, что позволило россиянам продолжать использовать SWIFT, PayPal в своих целях, в том числе для оплаты покупок на международных маркетплейсах. В этом смысле активизация правоохранителей вписывается в логику борьбы с «теневым» выводом капитала и укрепления контроля за финансовыми потоками. Это напрямую связано с политикой «финансового суверенитета» и импортозамещения инфраструктуры платежей.