Юрист: чем грозит россиянам оформление казахстанских карт

Допросы клиентов
С начала сентября 2025 года российские отделы полиции рассылают повестки клиентам казахстанских банков, оформившим карты удаленно через ИИН — индивидуальный идентификационный номер, аналог нашего ИНН.
По данным «Осторожно, новости», силовики утверждают, что интерес у правоохранителей есть «больше, чем к тысяче человек». Вероятно, это связано с делами, возбужденными против казахстанских работников, помогавших в оформлении документов. Сервисы удаленного получения карт как явление появилось в 2023 году. Их клиенты отправляли фото паспорта и заявление, получая ИИН без визита.
В феврале 2024 года Казахстан запретил эту практику, ужесточив выдачу карт, но некоторые «помощники» продолжили работать. К концу года многие ИИН аннулировали. Теперь россиян обзванивают и приглашают на допросы. Некоторым намекают на дело в Казахстане.
Юридические риски
Адвокат Сергей Жорин, комментируя ситуацию с получением россиянами казахстанских ИИН и карт, указывает на правовую двойственность таких действий. Юрист разъясняет, что хотя формально получение этих документов является законным при соблюдении всех требований, использование удаленных схем с фиктивными доверенностями или поддельными документами попадает под действие нескольких статей законодательства.
В их числе — ст. 327 УК РФ о подделке документов, ст. 187 УК РФ о сбыте поддельных платежных средств, ст. 193.1 УК РФ о незаконных валютных операциях, а также ст. 15.25 КоАП РФ о нарушениях валютного законодательства. Квалификация будет зависеть не от факта получения карты, а от того, как именно эти карты использовались.
Ключевым моментом, по словам Жорина, является не сам факт владения иностранными финансовыми инструментами, а способ их получения и использования. Юрист отмечает, что такие схемы массово применялись для обхода ограничений на трансграничные переводы, что позволило россиянам продолжать использовать SWIFT, PayPal в своих целях, в том числе для оплаты покупок на международных маркетплейсах. В этом смысле активизация правоохранителей вписывается в логику борьбы с «теневым» выводом капитала и укрепления контроля за финансовыми потоками. Это напрямую связано с политикой «финансового суверенитета» и импортозамещения инфраструктуры платежей.
Активизация проверок осенью 2025 года, как поясняет Жорин, связана с несколькими факторами. «Во-первых, с сентября традиционно усиливается фискальный контроль перед осенним бюджетным сезоном — в это время важно перекрывать каналы утечки валюты. Во-вторых, в августе прошел ряд встреч в рамках ЕАЭС и Совета руководителей финансовых разведок СНГ, где обсуждалась координация мониторинга трансграничных схем. Логично предположить, что Россия и Казахстан синхронизировали свою работу. В-третьих, Казахстан сам усилил внутренний контроль за удаленным получением ИИН, возбудив дела против работников банков и ЦОНов, и российские силовики действуют зеркально», — добавил адвокат.
«Если пришла повестка — нужно явиться, дать пояснения, можно пригласить адвоката. Отказ от явки грозит принудительным приводом», — добавил юрист. Тем, кто только думает об удаленном оформлении — лучше отказаться от этих планов, советует Жорин.