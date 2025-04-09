Юрист: новый закон позволит добровольцам отказаться от срочной службы

Государственная дума приняла поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе». Теперь от призыва на срочную службу освобождены граждане, участвующие в боевых действиях не менее шести месяцев в составе добровольческих формирований. Вместе с ними от призыва освобождены те, кто отслужил в подразделениях ДНР или ЛНР и принимал участие в боевых действиях с 11 мая 2014 года.
О проблеме призыва добровольцев на срочную службу рассказывал депутат Госдумы Максим Иванов. Молодой человек из Свердловской области отправился на СВО из колонии и попал в состав «Шторма Z». После того как он вернулся домой, ему пришла повестка из военкомата. Егор Липский из Новгородской области ушел на фронт в 18 лет. В октябре 2023 года он вернулся на родину и тоже получил повестку.
Председатель Военной коллегии адвокатов города Москвы Владимир Тригнин рассказал ВФокусе Mail, что до сих пор существует проблема статуса тех, кто отправился на СВО. Есть добровольцы, которые не имеют статуса военнослужащего.
— Дело в том, что не все граждане, которые находятся в добровольческих формированиях, имеют статус военнослужащих. И статус добровольческих самих формирований на данный момент до конца не определен. Поэтому может быть такая ситуация, когда гражданин, который принимал участие в боевых действиях, будет призван на военную службу, — отметил Тригнин.
По словам юриста, если гражданин был списан, например, по состоянию здоровья, то, скорее всего, он призыву подлежать не будет из-за того, что на службу забирают мужчин, признанных годными или годными с незначительными ограничениями.
Сам же закон собеседник ВФокусе Mail называет справедливым. Гражданин уже отслужил, хотя формально военнослужащим и не являлся.