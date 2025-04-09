Юрист: новый закон позволит добровольцам отказаться от срочной службы

О проблеме призыва добровольцев на срочную службу рассказывал депутат Госдумы Максим Иванов. Молодой человек из Свердловской области отправился на СВО из колонии и попал в состав «Шторма Z». После того как он вернулся домой, ему пришла повестка из военкомата. Егор Липский из Новгородской области ушел на фронт в 18 лет. В октябре 2023 года он вернулся на родину и тоже получил повестку.