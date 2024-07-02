Юрист назвал условия сокращения рабочего дня в сильную жару

Юрист сообщил, что при температуре +28,5 градуса по Цельсию в помещении рабочий день должны сокращать на один час. При +29 градусах можно завершить работу на два часа раньше. Если в офисе выше +30,5 градуса Цельсия, день должны сократить на четыре часа.