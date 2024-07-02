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Юрист назвал условия сокращения рабочего дня в сильную жару

В каких случаях сотрудников должны отпускать домой раньше?

Источник: Reuters

Юрист и правозащитник Михаил Салкин объяснил, при какой температуре воздуха по закону должны сокращать рабочий день. Он рассказал об этом NEWS.ru.

Юрист сообщил, что при температуре +28,5 градуса по Цельсию в помещении рабочий день должны сокращать на один час. При +29 градусах можно завершить работу на два часа раньше. Если в офисе выше +30,5 градуса Цельсия, день должны сократить на четыре часа.

При этом, если в помещении есть кондиционер, сокращения рабочего дня не предусмотрено.

Юрист подчеркнул, что при работе на улице при температуре выше +32,5 градуса сотруднику должны предоставить возможность отдыхать в прохладном помещении. Непрерывная работа в таких условиях не должна превышать 20 минут. Отдых может составлять не менее 10 минут.

Отметим, в жару зачастую сложнее думать и работать. С чем это связано, ранее объяснила врач.

Айгуль Сабитова