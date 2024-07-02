Юрист назвал условия сокращения рабочего дня в сильную жару

Юрист и правозащитник Михаил Салкин объяснил, при какой температуре воздуха по закону должны сокращать рабочий день. Он рассказал об этом NEWS.ru.
Юрист сообщил, что при температуре +28,5 градуса по Цельсию в помещении рабочий день должны сокращать на один час. При +29 градусах можно завершить работу на два часа раньше. Если в офисе выше +30,5 градуса Цельсия, день должны сократить на четыре часа.
Юрист подчеркнул, что при работе на улице при температуре выше +32,5 градуса сотруднику должны предоставить возможность отдыхать в прохладном помещении. Непрерывная работа в таких условиях не должна превышать 20 минут. Отдых может составлять не менее 10 минут.
Отметим, в жару зачастую сложнее думать и работать. С чем это связано, ранее объяснила врач.
Айгуль Сабитова