Юрист назвал способ выявить пропавший пенсионный стаж

ИЛС содержит данные о страховом стаже, зарплате, уплаченных работодателем страховых взносах и пенсионных коэффициентах.
Если вы получили из него выписку и обнаружили неучтенные периоды трудовой деятельности, следует через Соцфонд, Госуслуги или МФЦ направить подтверждающие трудоустройство документы. Параллельно необходимо подать заявление на перерасчет пенсии.
От технических сбоев не гарантирована ни одна структура, поэтому стоит периодически заказывать выписку о состоянии своего пенсионного счета, советует юрист.
«На высокую пенсию могут рассчитывать граждане, которые длительно трудились, в том числе и после получения права на пенсию, и, вследствие этого имеют большой стаж в сочетании с оплатой труда выше средней», — подытожил он.