Юрист назвал самые популярные способы мошенничества в 2024 году

«В первую очередь, речь идет о телефонном мошенничестве. Оно основано на использовании специальных скриптов, позволяющих подавить волю человека и заставить его перевести деньги по подставным реквизитам», — рассказал Хаминский.
Юрист подчеркнул, что посредством психологической обработки жертвы по телефону злоумышленники могут получить доступ и к порталу Госуслуг.
«Вторую строчку занимает рассылка писем с фишинговыми ссылками. Жертва получает письмо якобы от государственного органа или торговой организации с предложением перейти по ссылке», — добавил Хаминский.
Как предупредил юрист, в результате перехода на опасный сайт на смартфон загружается вредоносная программа, благодаря которой мошенники получают доступ к банковским приложениям и списывают денежные средства владельца счета без его ведома.
«На третьем месте обосновалась так называемая игра на бирже. Жертв заманивают огромной доходностью от биржевых операций, а когда получают первые переводы, то открывают доступ к поддельным инвестиционным счетам», — отметил Хаминский.
По его словам, жертва долгое время пребывает в полной уверенности, что фальшивые цифры означают прибыль гражданина, и совершает дополнительные платежи, которые присваивают себе злоумышленники.
«И замыкает четверку мошенничество в сфере торговли и услуг. Не секрет, что развитие информационных технологий позволяет удовлетворять практически любые бытовые потребности, не выходя из дома. Этим и пользуются некоторые нечистые на руку дельцы, продавая втридорога товары и услуги вовсе не того качества, которое заявлялось изначально», — обратил внимание юрист.
Хаминский также перечислил ряд правил, которые следует запомнить гражданам, чтобы не стать жертвами мошенников.
«Никогда не выполнять данные по телефону указания, не открывать полученные от незнакомых источников ссылки, не приобретать товары и услуги у непроверенных продавцов и исполнителей. Если возникли сомнения, нужно посоветоваться со знающими людьми или обратиться за помощью в компетентные органы. Возможно, кому-то будет неудобно отвлекать от работы государственных служащих, но это действительно может помочь не потерять деньги», — порекомендовал юрист.