Юрист назвал самые популярные способы мошенничества в 2024 году

«Никогда не выполнять данные по телефону указания, не открывать полученные от незнакомых источников ссылки, не приобретать товары и услуги у непроверенных продавцов и исполнителей. Если возникли сомнения, нужно посоветоваться со знающими людьми или обратиться за помощью в компетентные органы. Возможно, кому-то будет неудобно отвлекать от работы государственных служащих, но это действительно может помочь не потерять деньги», — порекомендовал юрист.