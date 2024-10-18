Юрист назвал пять причин, по которым можно мгновенно лишиться работы

«Первая и, пожалуй, самая очевидная причина — это появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Законодатель не случайно выделил этот пункт как отдельное основание для увольнения. Ведь пьяный сотрудник не только не способен выполнять свои обязанности, но и представляет реальную угрозу для окружающих, особенно если речь идет о работе с техникой или опасными веществами», — отметил юрист.