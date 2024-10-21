Юрист назвал лучшие способы оградить пожилых от телефонных мошенников

Гендиректор юридической группы АИД юрист Давид Адамс в разговоре с NEWS.ru посоветовал объяснить пожилым, что ни в коем случае нельзя передавать по телефону конфиденциальную информацию. Это номера банковских карт, ПИН-коды, пароли от онлайн-банкинга или коды из СМС-сообщений. Важно рассказать пенсионерам, что настоящие сотрудники банков и государственных органов никогда не запрашивают такие данные по телефону. Кроме того, пенсионерам нужно знать о наиболее распространенных методах работы злоумышленников.
Давид Адам отметил, что защитить пожилых от аферистов можно с помощью установки специального программного обеспечения на телефон. Такие приложения блокируют звонки с подозрительных номеров или предупреждают о потенциальной угрозе. С установкой таких программ пожилым должны помочь технически грамотные родственники или социальные работники.
Нужно также обучить пожилых людей простому, но действенному правилу. Так, если звонит кто-то подозрительный, нужно бросить трубку и перезвонить в организацию, от имени которой якобы поступил звонок. «Это позволит быстро выявить мошенническую попытку и избежать негативных последствий», — объяснил Адамс.
Кроме того, нужно объяснить пожилым, что у них есть право отказаться от разговора с незнакомыми. Важно подчеркнуть, что это не проявление невежливости, а мера безопасности. Он также посоветовал регулярно проводить информационные кампании в СМИ, посвященные проблеме телефонного мошенничества.
Кстати, недавно в Якутии произошел интересный случай. Там 11-летний ребенок спас родителей от мошенников. К сожалению, взрослые успели перевести аферистам часть денег.