Юрист назвал лучшие способы оградить пожилых от телефонных мошенников

Гендиректор юридической группы АИД юрист Давид Адамс в разговоре с NEWS.ru посоветовал объяснить пожилым, что ни в коем случае нельзя передавать по телефону конфиденциальную информацию. Это номера банковских карт, ПИН-коды, пароли от онлайн-банкинга или коды из СМС-сообщений. Важно рассказать пенсионерам, что настоящие сотрудники банков и государственных органов никогда не запрашивают такие данные по телефону. Кроме того, пенсионерам нужно знать о наиболее распространенных методах работы злоумышленников.